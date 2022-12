Bản tin Hình sự: Thiếu niên nhận 'kết đắng' vì khiến nữ sinh lớp 11 mang thai

TPO - TIN NÓNG ngày 29/12: Nghịch tử chém mẹ ruột bị bắt khi đang lẩn trốn tại nghĩa trang; Bắt thầy cúng lừa đảo 'di cung hoán số’, chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng; Bắt nữ giám đốc công ty bất động sản ở Đà Nẵng bán 'đất ảo'; Thiếu niên nhận 'kết đắng' vì khiến nữ sinh lớp 11 mang thai...

Công an huyện Đức Hòa (Long An) vừa khởi tố Nguyễn Văn Thuận (19 tuổi) để điều tra làm rõ về hành vi "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi". Theo điều tra, cháu L.T.N.T (sinh ngày 2/11/2006), học sinh lớp 11 bỏ học, đi theo Thuận nhiều ngày. Sau đó, gia đình đưa cháu lên Bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM) giám định, phát hiện bào thai đã 21 tuần tuổi.

Công an TPHCM đã tiến hành khám xét, bắt giữ một số đối tượng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng viễn thông” khi khám xét ba địa điểm, trong đó hai địa chỉ thuộc phường 13, quận Tân Bình là tầng 1 tòa nhà Halo Building số 60 đường Núi Thành và phòng 102 tòa nhà số 586/8 đường Cộng Hòa; địa chỉ còn lại là 1039 Cách Mạng Tháng Tám (phường 7, quận Tân Bình). Thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng là giả danh là nhân viên của đơn vị phát hành thẻ tín dụng, gọi điện thoại tư vấn các chủ thẻ tín dụng rút tiền mặt qua phần mềm. (Xem chi tiết)

Công an TP.Kon Tum (tỉnh Kon Tum) vừa bắt giữ Nguyễn Văn Dũng (SN 2000) đề điều tra về hành vi giết người. Trước đó, Dũng dùng dao chém gây thương tích nặng và khiến mẹ ruột là bà N.T.B.L. (39 tuổi) tử vong sau đó. Sau khi gây án, Dũng cầm hung khí bỏ trốn. Khi bị vây bắt, Dũng dùng hung khí chống trả quyết liệt rồi lợi dụng đêm trốn bỏ trốn. Sau đó, Dũng bị bắt khi đang lẩn trốn tại nghĩa trang. Được biết, Dũng từng có tiền sử rối loạn tâm thần do sử dụng chất gây ảo giác. (Xem chi tiết)

Công an Bạc Liêu vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Út (SN 1975) để điều tra, xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo hồ sơ, Út tự xây am tu hành tại gia và thường xuyên xem bói, lên đồng. Lợi dụng sự mê tín của người dân, Út nói với họ sắp tới có vận xui xảy ra và kêu họ đưa tiền cho mình để gửi đi các chùa nhờ cúng làm lễ thay cung đổi mạng, giải căn, giải hạn thì mới tai qua nạn khỏi. Khi người dân đưa tiền, bị can Út dùng sim rác mạo danh các ngôi chùa lớn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và Sóc Trăng để nhắn tin cho người dân với nội dung đã nhận được tiền cúng lễ, để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 740 triệu đồng. (Xem chi tiết)

Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tham ô tài sản” xảy ra tại Văn phòng dự án Bắc Giang (địa chỉ ở Chung cư Green City, đường Trần Quang Khải, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang), đồng thời bắt tạm giam Nguyễn Thị Hải Lý (SN 1974, Hải Dương) về tội “Tham ô tài sản”. Theo điều tra, Lý với vai trò là nhân viên Văn phòng dự án Bắc Giang thuộc Công ty Cổ phần tập đoàn Tiến Bộ được giao nhiệm vụ thu tiền của khách hàng tại dự án Green City. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Nguyễn Thị Hải Lý đã thu tiền của nhiều khách hàng nhưng không nộp về công ty mà chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân số tiền khoảng 17 tỷ đồng. (Xem chi tiết)

Công an Đà Nẵng đã bắt tạm giam 4 tháng đối với Đặng Ngọc Hoàng Trang (43 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ du lịch và Bất động sản Trang Quỳnh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo điều tra, Trang giới thiệu cho anh D (đại diện một công ty sản xuất sơn ở Đà Nẵng) thửa đất trồng cây lâu năm và cam kết sẽ hỗ trợ thủ tục để chuyển mục đích sử dụng sang đất sản xuất thương mại- dịch vụ. Hai bên thống nhất giá chuyển nhượng thửa đất là 1,68 tỷ đồng và anh D đặt cọc trước 680 triệu đồng. Qua các lần đặt cọc tổng số tiền anh D đã giao cho Trang để mua đất lên đến 3,29 tỷ đồng nhưng không nhận được sổ đỏ của thửa đất mà chỉ nhận được những lời hứa suông. (Xem chi tiết)