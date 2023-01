Tạm giam 2 đối tượng chở gần 700kg pháo nổ từ biên giới về Lâm Đồng

TPO - Hai đối tượng cư ngụ tại Lâm Đồng vừa bị Công an TP Bảo Lộc bắt tạm giam để điều tra làm rõ vụ tàng trữ, vận chuyển gần 700kg pháo hoa nổ từ cửa khẩu Hoa Lư thuộc tỉnh Bình Phước về địa phương.

Ngày 1/1, Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng Hồ Quốc Phong (38 tuổi, ngụ phường 2, TP Bảo Lộc) và K’Đại (ngụ xã Hiệp An, huyện Đức Trọng) về hành vi tàng trữ, vận chuyển pháo nổ trái phép.

Trước đó, vào ngày 19/12/2022, từ tin báo của quần chúng và sau thời gian dài mật phục, theo dõi, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế Công an TP Bảo Lộc phát hiện Phong đang điều khiển chiếc ô tô bán tải chở một lượng lớn pháo nổ đến địa bàn tổ dân phố 6, phường Lộc Tiến, TP Bảo Lộc.

Các trinh sát của Đội đã ập vào bắt giữ quả tang đối tượng cùng tang vật. Trên ô tô, ngoài Phong còn có một thanh niên khác tên K’Đại.

Khám xét chiếc ô tô này, Công an TP Bảo Lộc phát hiện, thu giữ 349 hộp pháo hoa nổ với tổng trọng lượng gần 700kg.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Phong khai nhận đã mua số pháo hoa nổ trên tại cửa khẩu Hoa Lư (tỉnh Bình Phước) với giá 600 ngàn đồng/hộp rồi mang về địa phương bán kiếm lời nhân dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Công an TP Bảo Lộc đang tạm giam 2 bị can để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.