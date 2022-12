Bản tin Hình sự: 'Công thức' tính lãi khủng của ổ nhóm tín dụng đen

TPO - TIN NÓNG ngày 23/12: 'Công thức' tính lãi khủng của ổ nhóm tín dụng đen; Bắt hai cựu cán bộ Công an huyện ở Trà Vinh; Xét xử loạt cựu quan chức tỉnh Khánh Hoà trong vụ giao đất vàng trường Chính trị...

Công an TP Hải Phòng vừa tạm giữ hình sự Quách Đức Anh (SN 1996) và Đinh Văn Linh (SN 2002, Quảng Ninh) để điều tra về hành vi “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”. Theo điều tra, do cần tiền gấp nên chị V.T.D (SN 1993) vay của nhóm Đức Anh 25 triệu đồng, trả góp trong 28 ngày, mỗi ngày 1 triệu đồng. Sau 18 tháng (từ 6/2021-12/2022), với số tiền vay ban đầu là 25 triệu đồng, Đức Anh và Linh tính tổng nợ gốc, tiền phạt và tiền lãi đối với chị V.T.D là gần 900 triệu đồng. Các đối tượng khai còn cho nhiều người khác vay tiền với lãi suất “cắt cổ”. Chúng cho con nợ vay dưới 2 hình thức “họ góp” với mức lãi suất từ 156%-608%/năm và “lãi nằm” với mức lãi suất 365%/năm. (Xem chi tiết)

Trong phiên xét xử vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, cựu Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai Phan Huy Anh Vũ nhiều lần thừa nhận hành vi nhận hối lộ, tỏ ra ăn năn, hối hận, nhưng cũng nhiều lần “lăn tăn” với HĐXX về vấn đề tội danh. “Không phải so sánh mà tôi chỉ liên tưởng đến một số đồng nghiệp là giám đốc các BV, giám đốc các trung tâm kiểm soát bệnh tật cũng có hành vi giống tôi là vi phạm đấu thầu và nhận quà biếu, nhưng khi ra tòa họ chỉ bị truy tố một tội vi phạm đấu thầu, còn trường hợp của tôi thì lại bị hai tội”, ông Vũ nói. (Xem chi tiết)

Công an Trà Vinh vừa bắt tạm giam Võ Trung Hiếu (SN 1985, nguyên cán bộ Đội Tổng hợp Công an huyện Tiểu Cần) và Trương Văn Tùng (SN 1972, nguyên là Đội trưởng Đội Tổng hợp Công an huyện Tiểu Cần) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. (Xem chi tiết)

TAND tỉnh Lạng Sơn đã tuyên các bản án đối với 24 bị cáo trong vụ án làm giả giấy khám sức khỏe; đưa và nhận hối lộ trong các kỳ thi sát hạch cấp giấy lái xe mô tô. Thủ đoạn của các bị cáo là cho nhân viên phòng khám tự điền thông tin vào mục nội dung khám và kết luận của các bác sĩ chuyên môn, sau đó đưa cho các bác sĩ ký hoặc sử dụng con dấu khắc sẵn chữ ký và họ tên của các bác sĩ đóng vào để hoàn thiện giấy khám sức khỏe mà không cần người đến khám trực tiếp. (Xem chi tiết)

TAND tỉnh Khánh Hoà vừa đưa xét xử đối với ông Nguyễn Chiến Thắng và Lê Đức Vinh (hai cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà) và ông Đào Công Thiên (cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà) cùng 10 người khác (đều là cựu cán bộ các sở ngành của tỉnh Khánh Hoà) về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí quy định. 13 cán bộ lãnh đạo này bị cáo buộc sai phạm trong việc giao khu đất rộng hơn 7.300 m2 (mặt tiền đường trung tâm TP. Nha Trang, trụ sở của trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa cũ) cho doanh nghiệp thực hiện dự án theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao). (Xem chi tiết)

Viện KSND huyện Krông Búk (Đắk Lắk) vừa bắt tạm giam Nguyễn Thành Nhân và Nguyễn Văn Mạnh (cùng SN 1985); Chu Văn Thiêm (SN 1987, cùng trú tỉnh Đắk Nông) và Phùng Văn Kiên (SN 1987, trú Gia Lai). Theo điều tra, bước đầu, công an xác định, Mạnh là đối tượng chủ chốt thiết lập một đường dây trồng, mua bán cần sa liên tỉnh. Thông qua facebook, Mạnh tìm mua hạt giống cây cần sa, giao cho người khác trồng, sau đó thu mua lại hoa cây cần sa, bán cho các đối tượng ở TP HCM và các tỉnh khác để thu lợi. (Xem chi tiết)