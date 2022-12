Bản tin Hình sự: Công an triệt phá đường dây chuyên 'chăn dắt chân dài'

TPO - TIN NÓNG ngày 22/12: Nguyễn Thái Luyện nhận trách nhiệm, xin giảm nhẹ cho thuộc cấp; Bắt nghi phạm cứa cổ người đàn ông ở Hưng Yên rồi cướp tài sản; Công an triệt phá đường dây chuyên 'chăn dắt chân dài'...

Công an TP Lào Cai vừa bắt quả tang 5 đôi nam nữ đang mua bán dâm tại nhà nghỉ Đức Hiếu trên địa bàn. Nhóm này khai được nhóm đối tượng chuyên "chăn dắt" chân dài là Cao Xuân Ngọc (còn gọi Ngọc Lầu, SN 1974), Mã Văn Tứ (SN 2005) và Hoàng Văn Hiếu (SN 2000) môi giới "vui chơi".

Liên quan đến vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, khi đại diện VKS xét hỏi, ông Trần Đình Thành, cựu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai tái thừa nhận đã cầm 14,5 tỷ đồng từ Công ty AIC và cho hay, đây là sai lầm lớn nhất trong 50 năm công tác. Kiểm sát viên cũng xét hỏi về những lần ông Thành gặp bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga (Phó Giám đốc Công ty AIC), cựu Bí thư Tỉnh ủy này thừa nhận gặp nhiều lần nên không nhớ. (Xem chi tiết)

Tại phiên xét xử hôm nay (22/12) liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Alibaba, nói lời sau cùng, Nguyễn Thái Luyện (cựu Chủ tịch Công ty Alibaba, bị đề nghị phạt tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”) nói rằng: “Sự việc xảy ra tại Alibaba không ai mong muốn, tôi khẳng định đến nay không ai bị mất tiền…Tôi đã nhận hết trách nhiệm thì những bị cáo thuộc cấp không có tội. Tôi không xin cho tôi, mong chủ tọa xem xét để các bị cáo trong vụ án bằng thời gian tạm giam, để các bị cáo làm lại cuộc đời”. (Xem chi tiết)

Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) đang tạm giữ Đặng Thanh Sơn (SN 1996, Ninh Thuận) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, Sơn trộm xe máy Exciter thì bị người dân phát hiện và tri hô. Thấy vậy, một cán bộ công an đuổi theo và bắt giữ được đối tượng. Khám xét Sơn, công an phát hiện có giấy chứng minh Công an nhân dân. Sơn khai nhận là giấy tờ giả, dùng để giả mạo cảnh sát hình sự. (Xem chi tiết)

Công an Hưng Yên vừa bắt khẩn cấp Bùi Quyết Thắng (SN 1992) để điều tra về tội giết người và cướp tài sản. Trước đó, người dân phát hiện ông Ngô Văn Đ (SN 1963) tử vong tại cánh đồng, trong tình trạng có vết thương đứt ngang cổ, hiện trường nhiều vết máu. Qua rà soát, công an đã bắt giữ Thắng. (Xem chi tiết)

Công an TP Đồng Hới (Quảng Bình) vừa bắt lô rượu ngoại với số lượng 885 chai rượu ngoại không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ khi được vận chuyển từ Nam ra Bắc để tiêu thụ, trị giá 850 triệu đồng. Qua điều tra, tài xế lái ô tô chứa lô hàng trên là Lê Trọng Hiếu (SN 1990, Thanh Hóa) không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số rượu ngoại trên. (Xem chi tiết)