Bản tin Hình sự: Con gái bị tình nhân bạo hành đến chết, người bố có hành vi gây phẫn nộ

TPO - Năm 2021, các cơ quan tố tụng đã xét xử, truy tố hàng loạt cán bộ chủ chốt, nguyên là lãnh đạo cấp cao vi phạm. Bên cạnh đó, Bộ Công an cũng đã khám phá nhiều vụ án lớn, đặc biệt là những vụ đụng chạm đến lĩnh vực nhạy cảm như, an ninh, y tế… gây chấn động dư luận.

TPO - Công an thị xã An Nhơn (Bình Định) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thâu - tài xế điều khiển xe đầu kéo gây ra vụ tại nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên tuyến tỉnh lộ ở địa bàn thị xã An Nhơn làm 2 người chết, 16 người bị thương.