Bản tin Hình sự: Bố đẻ giúp sức 'dì ghẻ' bạo hành con gái 8 tuổi đến tử vong

TPO - Mở rộng điều tra vụ án liên quan Công ty Việt Á thổi giá Kit test COVID, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Minh Tuấn (nguyên vụ trưởng Vụ trang thiết bị và công trình y tế thuộc Bộ Y tế), cùng Giám đốc CDC Nghệ An, Bình Dương.