Bản tin Hình sự: 'Dì ghẻ' dùng roi mây, gậy gỗ hành hạ bé gái 8 tuổi đến tử vong

TPO - TIN NÓNG ngày 28/12: Khởi tố, bắt tạm giam 'dì ghẻ' hành hạ bé gái 8 tuổi đến tử vong; Công an làm việc với CDC Đắk Lắk về việc mua kit test của Cty Việt Á; Tung ảnh, clip nhạy cảm lên mạng để làm nhục bạn gái; Dùng vật giống súng cướp ngân hàng ở Bình Dương;...

Võ Nguyễn Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai) bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh, TPHCM bắt tạm giam để điều tra về tội “hành hạ người khác”. Trang được xác định đã có hành vi hành hạ bé N.T.V.A. (8 tuổi) tại chung cư Sài Gòn Pearl khiến nạn nhân tử vong. Trang khai đã nhiều lần đánh đập cháu bé, mua một cây roi mây để 'dạy dỗ', khi roi mây bị gãy, Trang tiếp tục dùng gậy gỗ dài khoảng 90cm to bằng ngón chân cái để đánh cháu bé. (Xem chi tiết)

Liên quan đến vụ cướp xảy ra ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh huyện Bàu Bàng, Công an tỉnh Bình Dương đã bắt được nghi phạm là Trần Văn Hùng (31 tuổi, ngụ Bình Dương). Hùng khai đã dùng khẩu súng giả rồi chạy vào ngân hàng để uy hiếp nhân viên, sau đó lấy tiền ra xe máy bỏ chạy. Bước đầu xác định, phía ngân hàng bị cướp số tiền khoảng 400 triệu đồng. (Xem chi tiết)

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã làm việc với Sở Y tế cùng Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh về việc mua sắm kit test của Công ty cổ phần công nghệ Việt Á (viết tắt Cty Việt Á). Được biết, trong đợt dịch COVID-19 vừa qua, CDC Đắk Lắk đã mua gần 20.000 kit xét nghiệm của Cty Việt Á, mỗi kit test trị giá khoảng 367.000 đồng, tổng tiền khoảng hơn 6 tỷ đồng, để chạy máy xét nghiệm RT-PCR và mua một số kit xét nghiệm, nhưng chưa thanh toán. (Xem chi tiết)

Mở rộng điều tra đường dây đánh bạc nghìn tỷ do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố, bắt tạm giam một nhóm đối tượng là "đại lý" cấp 2 của đường dây này. Các đối tượng gồm: Nguyễn Ngọc Tú (SN 1991), Hoàng Minh Hiếu (SN 1986), Bùi Công Chức (SN 1998), Vũ Xuân Đăng (SN 1972), cùng trú tại huyện Lục Nam. (Xem chi tiết)

Khi quan hệ tình cảm không được suôn sẻ, những mâu thuẫn liên tục xảy ra với bạn gái, Lê Văn Ninh (SN 1978) trú tại Thị trấn Phong Nha (Bố Trạch – Quảng Bình) đã tung ảnh, clip nhạy cảm lên mạng xã hội nhằm mục đích làm nhục bạn gái là chị L.T.B. (xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch). Cơ quan Công an huyện Quảng Trạch khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam Ninh về tội “Làm nhục người khác”. (Xem chi tiết)

Cơ quan điều tra - Viện KSND Tối cao vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam cựu đại tá Trần Tiến Quang - nguyên Trưởng Công an quận Đồ Sơn (TP Hải Phòng) về tội "Làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc" liên quan việc tha bổng nhóm bay lắc xảy ra tại quán karaoke Hải Sơn 86, địa chỉ phường Hợp Đức (quận Đồ Sơn) từ cuối năm 2020. Trước khi bị bắt, ông Quang mang hàm đại tá, giữ chức vụ Trưởng Công an quận Đồ Sơn. (Xem chi tiết)

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an Nghệ An phối hợp với lực lượng chức năng mật phục, bắt giữ đối tượng Đỗ Xuân Hiếu (SN 1975, trú tại phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 54.800 viên hồng phiến và 2kg ketamin. Hiếu được xác định là mắt xích quan trọng trong đường dây vận chuyển, mua bán trái phép ma túy xuyên quốc gia bị Công an triệt phá vào tháng 11/2021. (Xem chi tiết)