Bản tin Hình sự: Phẫn nộ cha đẻ để người tình dùng hung khí nguy hiểm đánh con gái

TPO - TIN NÓNG ngày 1/1: Vụ trưởng, vụ phó của Bộ Y tế và Bộ KH&CN bị khởi tố trong vụ kit test; Tạm giữ ô tô gắn biển giả của cán bộ công an phường ; Mật phục, bắt đôi vợ chồng vận chuyển số lượng lớn ma túy; Vụ bé gái bị bạo hành: Người cha chứng kiến người tình dùng hung khí đánh con gái nhiều lần; …

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Minh Tuấn, nguyên Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế thuộc Bộ Y tế; ông Trịnh Thanh Hùng, Phó vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế kỹ thuật, Bộ KH&CN và Nguyễn Nam Liên, Vụ trưởng vụ kế hoạch tài chính, Bộ Y tế vì có sai phạm liên quan đến vụ "thổi giá" kit test của Công ty Việt Á. (Xem chi tiết)

Liên quan đến vụ việc bé N.T.V.A. (8 tuổi) bị “vợ hờ” của bố là Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, Gia Lai) hành hạ dẫn đến tử vong, cơ quan chức năng khôi phục được nhiều đoạn clip trong camera an ninh trong nhà Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, bố bé A.) và phát hiện nhiều tình tiết gây phẫn nộ. Theo đó, khi Trang dùng cây đánh cháu A. thì Thái đang ở nhà, nhìn thấy và chứng kiến toàn bộ sự việc. Cháu bé khóc lóc, van xin tha thiết nhưng Trang vẫn ra tay dã man. (Xem chi tiết)

Sau quá trình theo dõi, mật phục, Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng và Chi cục Hải quan Cửa khẩu Thanh Thủy bắt quả tang Trần Văn Lê (SN 1974) và Điền Thị Hương (SN 1973, cùng trú tại xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương) khi đang vận chuyển trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 2 kg ma túy dạng đá, 2 bánh heroin, 400 viên hồng phiến. (Xem chi tiết)

Đăng ký mở lớp tập huấn, nhưng lãnh đạo và kế toán Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Tương Dương (Nghệ An) lại không thực hiện mà lập khống hồ sơ, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. Công an huyện Tương Dương đã tiếp tục khởi tố bị can đối với Lê Văn Hùng, nguyên Kế toán trưởng trung tâm về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Ông Bùi Văn Chiến, nguyên phó Giám đốc trung tâm trước đó cũng bị khởi tố với tội danh trên. (Xem chi tiết)

Công an TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk vừa tạm giữ xe ô tô 4 chỗ của một cán bộ công an phường vì có liên quan đến việc gắn biển số giả. Được biết, chiếc xe này mang biển số thật là 43A-337.18, có hiệu lực đăng kiểm đến hết ngày 1/8/2022; còn BKS 47A-179.79 giả là của xe 7 chỗ đăng ký tên một doanh nghiệp xây dựng cầu đường trên địa bàn tỉnh. (Xem chi tiết)

Không chỉ kéo các tướng công an Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hoá vào trại giam, trùm cờ bạc nghìn tỷ Phan Sào Nam còn khiến nhiều quan chức ngành toà án, trại giam ngã ngựa. Giới luật sư đánh giá, vụ việc tha tù trước hạn trái luật cho Phan Sào Nam là tình huống pháp lý hy hữu, hiếm khi xảy ra và bị xử lý trong lịch sử tố tụng. (Xem chi tiết)

Ô tô mang biển kiểm soát TT-Huế chở nhiều thuốc lá, rượu ngoại và các cá thể cầy hương, cầy vòi quý hiếm không rõ nguồn gốc, xuất xứ vừa bị công an TP Huế phát hiện, xử lý. Lái xe Nguyễn Văn Hoàng (58 tuổi, ngụ phường Vĩ Dạ, TP Huế) khai nhận chở thuê số hàng hóa này từ cửa khẩu Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) về TP Huế tiêu thụ. (Xem chi tiết)