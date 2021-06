Bản tin 8H: Xử phạt ca F0 trèo tường ra khỏi khu cách ly đi mua đồ ăn

TPO - Chủ tịch UBND Hiệp Hòa (tỉnh Bắc Giang) vừa ra quyết định xử phạt hành chính bệnh nhân nam 22 tuổi (quê Sơn La), vì trèo tường ra khỏi khu cách ly đi mua đồ ăn.

Ngày 21/6, Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, cho biết, huyện đã ra quyết định xử phạt hành chính bệnh nhân F0 (C.V.N.) quê Sơn La 17,5 triệu đồng theo Nghị định 117. Trước đó, khoảng 19h ngày 3/6, bệnh nhân F0 (C.V.N.) trèo tường trốn ra khỏi Trung tâm Y tế huyện (nơi được bố trí làm bệnh viện dã chiến) ra ngoài mua đồ ăn tại cửa hàng của bà Nguyễn Thị H. (đường Tuệ Tĩnh, tổ dân phố 3, thị trấn Thắng). Trong thời gian mua hàng, N. có đeo khẩu trang, thanh toán bằng hình thức chuyển khoản, sau đó trèo tường trở lại khu điều trị. Được biết, trong 21 ngày qua, những trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân này đều có kết quả âm tính với SARS -CoV-2.

Ngày 21/6, Thanh tra Sở Y tế phối hợp Công an tỉnh Tây Ninh ra quyết định xử phạt Trịnh Hữu Quyết (26 tuổi, quê Thanh Hóa) và Nguyễn An Tuấn (24 tuổi, quê Hà Nội) tổng cộng 15 triệu đồng vì trốn cách ly. Theo đó, ngày 31/5, Quyết và Tuấn nhập cảnh từ Campuchia vào Tây Ninh, phải cách ly tập trung tại Trung tâm huấn luyện dự bị động viên thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh. Ngày 20/6, Quyết và Tuấn bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung. Ngày 21/6, hai người quay lại Tây Ninh tiếp tục cách ly theo quy định. Quyết và Tuấn khai sau khi bỏ trốn, họ đến nhà người quen ở TP Thuận An, tỉnh Bình Dương, sau đó không ra khỏi nhà.

Theo số liệu từ Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia, trưa 21/6, công suất tiêu thụ điện toàn quốc lần đầu tiên vượt 42.000MW và thiết lập mức đỉnh kỷ lục mới với con số là 42.146MW. Công suất tiêu thụ điện của riêng khu vực miền Bắc và riêng TP Hà Nội cũng đã lập mức đỉnh kỷ lục mới, với công suất đỉnh mới của miền Bắc là 18.700MW và của TP Hà Nội là 4.700MW. Mức kỷ lục cũ được ghi nhận với công suất tiêu thụ điện toàn quốc là 41.709MW vào hôm 18/6. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng công công suất đặt của các nguồn điện năng lượng tái tạo khoảng 22.250MW (bao gồm cả thủy điện nhỏ), chiếm khoảng 31,2% tổng công suất đặt của toàn hệ thống, tăng gấp 2 lần so với năm 2020.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 22-25/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200 mm/đợt, có nơi trên 250 mm/đợt (mưa lớn tập trung từ chiều tối đến đêm). Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại khu vực miền núi. Hà Nội ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Sáng 22/6, Bộ Y tế cho biết có 47 ca mắc mới COVID-19 ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (36), Bắc Giang (9), Nghệ An (1), Gia Lai (1); trong đó 44 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả. Việt Nam có tổng cộng 11.827 ca ghi nhận trong nước và 1.703 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay là 10.257 ca, trong đó có 2.679 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Tính đến nay, Việt Nam ghi nhận 69 ca tử vong do COVID-19 trong khi số ca điều trị khỏi là 5.453 ca. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 21/6, Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ công bố Quyết định về việc tiếp nhận và phân công công chức biệt phái. Theo Quyết định số 1616/QĐ-UBND ngày 16/6 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, ông Lê Văn Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông, Bộ Thông tin Truyền thông được phân công giữ chức vụ Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông, thời hạn không quá 2 năm, kể từ ngày 18/6/2021. Ông Lê Văn Tuấn, sinh năm 1973, quê quán: huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa; trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. (XEM CHI TIẾT)

Tối 21/6, UBND TP Hà Nội có văn bản hoả tốc về tiếp tục duy trì, thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn trong tình hình mới. Từ 0h ngày 22/6, UBND TP Hà Nội cho phép mở cửa trở lại: dịch vụ cắt tóc, gội đầu; dịch vụ ăn, uống trong nhà đảm bảo khoảng cách, có tấm chắn giữa người với người, ngồi không quá 50% công suất chỗ ngồi và không quá 20 người, đóng cửa trước 21h00 hàng ngày (nhà hàng rượu, quán rượu, bia, bia hơi chỉ được phép bán hàng mang về). (XEM CHI TIẾT)