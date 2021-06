Bản tin 8H: Hàng chục công nhân KCN VSIP Hải Phòng nhập viện dấu hiệu ngộ độc

TPO - Tối 20/6, hàng chục công nhân thuộc Công ty TNHH Điện tử Chilisin nằm trong Khu công nghiệp VSIP Hải Phòng đã được đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cấp cứu với biểu hiện ngộ độc như buồn nôn, chóng mặt.

Ngày 20/6, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh phát thông báo truy tìm 2 người trốn khỏi khu cách ly tại Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh (K71). Hai người bỏ trốn là Trịnh Hữu Quyết, SN 1995, cư trú tại xã Yên Trường, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa và Nguyễn Anh Tuấn, SN 1997, cư trú thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội. Cả hai người này nhập cảnh vào ngày 31/5/2021, kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính lần 3. Sở Y tế tỉnh Tây Ninh yêu cầu người dân khi phát hiện 2 người nêu trên thì giữ lại, liên hệ cơ quan chức năng hoặc cơ quan y tế địa phương đưa về cách ly và tiếp tục theo dõi theo quy định.

Chiều 20/6, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06 - Bộ Công an) tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân (gọi tắt là Trung tâm) và lễ ký kết hợp tác chiến lược. Trước đó, ngày 11/6, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký ban hành Quyết định số 5068 về việc thành lập Trung tâm nêu trên. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư, C06. Nhiệm vụ và sứ mệnh của Trung tâm là nghiên cứu các sản phẩm, thiết bị và dịch vụ công nghệ ứng dụng dữ liệu dân cư, căn cước công dân, phục vụ cho người dân và xã hội; từ đó giúp giảm thiểu các thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian đi lại và tiền bạc cho nhân dân.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 21/6, Bắc Bộ bước vào ngày cuối cùng của đợt nắng nóng cao điểm. Nắng nóng sẽ tiếp diễn trong ngày ở Sơn La, Hòa Bình, trung du và Đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế. Nhiệt độ cao nhất 37-40 độ C. Tại Hà Nội, mức nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến 37-40 độ C, có nơi nắng nóng trên 40 độ C, độ ẩm 40-50%. Trong khi Bắc Bộ khả năng kết thúc đợt nóng sau ngày 21/6, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên -Huế còn tiếp diễn trạng thái này trong các ngày 4-5/6, sau đó mới tạm chấm dứt. Tại Hà Nội và các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ, mưa lớn xuất hiện từ đêm 21/6 đến ngày 24/6, nhiệt độ giảm hạ xuống ngưỡng 27-32 độ C. (XEM CHI TIẾT)

Sáng 21/6, Bộ Y tế cho biết có 47 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 1 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hải Dương và 46 ca ghi nhận trong nước: TPHCM (33 ca), Bắc Giang (5 ca), Bắc Ninh (4 ca), Tiền Giang (2 ca), Nghệ An (1 ca), Trà Vinh (1 ca). Việt Nam có tổng cộng 11.559 ca ghi nhận trong nước và 1.699 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 9.989 ca, trong đó có 2.445 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Số ca tử vong: 66 ca. Số ca điều trị khỏi: 5.229 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 172.746. (XEM CHI TIẾT)

Tối 20/6, trao đổi với Tiền Phong, Chủ tịch UBND thị xã Tân Uyên cho biết, do địa phương xuất hiện chùm ca bệnh ở phường Tân Phước Khánh diễn biến phức tạp, nên quyết định áp dụng Chỉ thị 16 từ 0h ngày 21/6 đến khi có thông báo mới. Cũng trong tối nay, Chủ tịch UBND thành phố Thuận An Nguyễn Thanh Tâm cho biết, địa phương cũng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 từ 0h ngày 21/6. Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Bình Dương, trong ngày 20/6, địa phương này ghi nhận thêm 14 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Cụ thể, 13 trường hợp liên quan đến ổ dịch phường Tân Phước Khánh, TX Tân Uyên (đã được cách ly từ trước) và một chuyên gia người nước ngoài được cách ly ngay khi nhập cảnh. (XEM CHI TIẾT)