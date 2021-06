Bản tin 8H: Vietlott có người trúng Jackpot 1 và 2 ở Hà Nội, hơn 61 tỷ đồng

TPO - Tại kỳ quay 587 loại hình Power 6/55, Vietlott đã tìm được 2 tấm vé trúng giải Jackpot 1 và Jackpot 2.

Tối 3/6, Vietlott đã tổ chức mở thưởng kỳ quay 587 loại hình Power 6/55. Kết quả của kỳ quay này là bộ số gồm: 04-08-21-24-26-47 và số đặc biệt 43. Thông qua hệ thống kinh doanh xổ số, Vietlott cho biết có 1 tấm vé may mắn trúng Jackpot 1 trị giá hơn 58,2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Vietlott còn xác định được 1 tấm vé trúng giải Jackpot 2 trị giá hơn 3,2 tỷ đồng. Theo thông tin ban đầu, cả 2 tấm vé trên đều được phát hành tại thành phố Hà Nội. Trong đó, tấm vé trúng Jackpot 1 được phát hành tại 1 cửa hàng Vinmart+ trên địa bàn. Ngoài ra, Vietlott ghi nhận 11 vé trúng giải nhất trị giá 40 triệu đồng, 719 vé trúng giải nhì trị giá 500.000 đồng và 15.609 vé trúng giải ba trị giá 50.000 đồng.

Ngày 3/6, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang ra quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với ông Võ Văn Thành do livestream xúc phạm lực lượng chống dịch trên trang facebook cá nhân. Trước đó, chiều 31/5, xe công nông chở vôi của ông Thành không được chốt phòng dịch COVID-19 tại thôn Tân An, thị trấn Bố Hạ, Yên Thế, Bắc Giang, do chưa đủ thủ tục. Sau khi tranh luận với lực lượng chức năng, ông Thành được tạo điều kiện cho qua chốt với lý do đi mua vôi về khử khuẩn tại gia đình. Tuy nhiên, tối cùng ngày, ông Thành uống rượu say rồi phát livestream xúc phạm lực lượng chống dịch.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén có trục qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m nên ngày 4/6, Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 50-80mm, có nơi trên 90mm, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại khu vực miền núi. Cảnh báo, từ đêm 6-10/6, Bắc Bộ xảy ra một đợt mưa dông diện rộng, vùng núi có khả năng mưa to đến rất to. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và mưa đá cấp 1.

Sáng 4/6, Bộ Y tế cho biết có 52 ca mắc mới COVID-19 (BN8064-8115) ghi nhận trong nước tại Bắc Giang 35, Bắc Ninh 14, Hà Nội 2, Thái Bình 1. Việt Nam có tổng cộng 6.577 ca ghi nhận trong nước và 1.538 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay là 5.007 ca. Số ca tử vong: 49 ca. Số ca điều trị khỏi: 3.085 ca. Việt Nam có thêm 45.571 người được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trong ngày 03/6/2021. Tính đến 16h ngày 03/6/2021, tổng cộng đã thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 1 và 2 tại các tỉnh/TP với 1.156.056 liều. (XEM CHI TIẾT)

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký các quyết định thôi chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an đối với Thượng tướng Lê Quý Vương, Thượng tướng Bùi Văn Nam và Thượng tướng Nguyễn Văn Thành. Cụ thể, theo Quyết định số 832/QĐ-TTg, Thượng tướng Lê Quý Vương, Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XII, thôi giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an từ ngày 1/6/2021. Theo Quyết định số 833/QĐ-TTg, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XII, thôi giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an từ ngày 1/6/2021. Còn tại Quyết định số 834/QĐ-TTg, Thủ tướng quyết định Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XII, thôi giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an từ ngày 1/6/2021. (XEM CHI TIẾT)

Tối 3/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội thông báo tìm người trên địa bàn thành phố đã đi trên chuyến bay VN220 ngày 30/5/2021 từ TP.HCM đến Hà Nội, hạ cánh sân bay Nội Bài vào khoảng 22h10 (đặc biệt là hành khách ngồi trên hàng ghế từ 33 đến 37). Người đã đi trên chuyến bay trên cần tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với trạm Y tế, trung tâm y tế trên địa bàn hoặc gọi điện thoại đến số 0969.082.115/0949.396.115. Theo đó, bệnh nhân nam mắc COVID-19 (SN 1982, địa chỉ tại P2103 Hemisco Xa La, Phúc La, Hà Đông) đã đi trên chuyến bay VN220, số ghế 35G. (XEM CHI TIẾT)

Sáng 3/6, Ban Thường vụ huyện ủy Mê Linh đã họp và quyết định xử lý kỷ luật về Đảng bằng hình thức Khai trừ đối với các ông Nguyễn Xuân Hùng và Nguyễn Hữu Hoàn. Đồng thời, Uỷ Ban bầu cử xã Tráng Việt (huyện Mê Linh) cũng thực hiện việc xoá tên ứng cử viên Nguyễn Xuân Hùng ra khỏi danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Tráng Việt, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Theo đó, ông Hùng, Chủ tịch HĐND xã Tráng Việt, đã mang 75 phiếu bầu về nhà riêng và gạch tên những ứng cử viên khác, chỉ để lại tên mình trên phiếu bầu, rồi nhờ người bỏ phiếu hộ. Ông Hoàn, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 4, đã giúp ông Hùng lấy số phiếu nêu trên. (XEM CHI TIẾT)