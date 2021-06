Chân dung ba Thượng tướng vừa thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an

TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định việc Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thượng tướng Lê Quý Vương và Thượng tướng Bùi Văn Nam thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an từ ngày 1/6/2021.

Quyết định trên căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật Công an Nhân dân năm 2018. Đồng thời căn cứ ý kiến của Bộ Chính trị về bố trí, sắp xếp và thực hiện chế độ chính sách với các Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII không tái cử khóa XIII.

Thượng tướng Lê Quý Vương (SN 1956, quê huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an từ tháng 3/2010. Trước đó, ông từng giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ rồi Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng.

Tại thời điểm trước ngày 1/6, Thượng tướng Lê Quý Vương giữ chức Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, kiêm Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII; Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2016 -2021.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành (SN 1957, quê huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình), được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an từ tháng 12/2015. Ông được Chủ tịch nước phong quân hàm Thượng tướng vào năm 2016.

Trước đó, ông Thành từng kinh qua các chức vụ như Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Bí thư Thành ủy Hải Phòng, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2011-2016. Con đường sự nghiệp của ông bắt đầu từ cán bộ Công an TP Hải Phòng.

Ông Nguyễn Văn Thành là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương. Năm 2020, ông được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhất.

Thượng tướng Bùi Văn Nam (SN 1955, quê huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định), Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an.

Năm 2009, Thiếu tướng Bùi Văn Nam, Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an và được phong hàm Trung tướng trong năm đó.

Đến năm 2011, ông được Bộ Chính trị điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình. Hai năm sau, ông lại được điều động trở về chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an và được thăng cấp bậc hàm lên Thượng tướng vào tháng 10/ 2013.

Thượng tướng Bùi Văn Nam cũng giữ chức Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an từ tháng 8/2018 đến 21/ 5/2020. Người giữ chức danh tư pháp Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an hiện nay là Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an. Ông Bùi Văn Nam cũng có hai khóa là Ủy viên Trung ương Đảng (khóa XI, XII).

Sau khi các ông Lê Quý Vương, Bùi Văn Nam, Nguyễn Văn Thành thôi giữ chức Thứ trưởng, Bộ Công an hiện còn 6 Thứ trưởng gồm: Trung tướng Trần Quốc Tỏ; Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn; Trung tướng Lương Tam Quang; Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc; Thiếu tướng Lê Quốc Hùng; Thiếu tướng Lê Tấn Tới.