Bản tin 8H: Tỷ phú Vietlott mới trúng hơn 22 tỷ đồng

TPO - Kỳ quay thưởng tối 30/3, Vietlott đã tìm được duy nhất một chiếc vé của người chơi trúng Jackpot trị giá hơn 22 tỷ đồng.

Kết quả xổ số Vietlott tối 30/3 cho thấy, tại kỳ quay số mở thưởng thứ 868 loại hình xổ số Mega 6/45, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tìm được duy nhất chiếc vé trúng Jackpot trị giá 22.422.244.500 đồng. Hội đồng mở thưởng xác định dãy số trúng Jackpot là 01 - 12 - 26 - 28 - 39 - 45. Theo Vietlott, chiếc vé may mắn trúng hơn 22 tỷ đồng được phát hành tại Cà Mau. Đây là tỷ phú Vietlott thứ năm của tháng 3 này. Ngoài việc tìm được chiếc vé trúng Jackpot hơn 22 tỷ đồng vào tối 30/3, Vietlott còn tìm ra 32 chiếc vé của người chơi trúng giải Nhất, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng; 1.035 chiếc vé trúng giải Nhì mỗi giải trị giá 300.000 đồng và 17.596 giải Ba, mỗi giải trị giá 30.000 đồng.

Ngày 30/3, một lãnh đạo của Công an huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau, cho biết, đang điều tra làm rõ đơn tố cáo của ông Lê Nguyễn (SN 1992, ngụ xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước) về việc bị đe dọa, xúc phạm danh dự, nhân phẩm trên mạng xã hội. Theo ông Lê Nguyễn, khoảng 10h11 ngày 29/3, tài khoản Facebook Hoàng Sơn đã chia sẻ thông tin sai sự thật, cáo buộc ông Nguyễn nợ 100 triệu đồng rồi bỏ trốn. Chủ tài khoản đe dọa, nếu ông Nguyễn không trả tiền nợ thì gia đình và bạn bè sẽ gánh thay; sẽ bị liên quan tội hiếp dâm trẻ em, mua bán ma túy; và sẽ chặt chân. Ông Nguyễn khẳng định, không vay khoản tiền nào như thông tin tài khoản Hoàng Sơn đăng tải.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ chiều tối và đêm nay (31/3) đến ngày 01/4, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ở Bắc Bộ từ đêm nay (31/3) trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ; khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế từ ngày 01/4 trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ. Ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên, từ hôm nay đến ngày 02/4 khả năng sẽ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to.

Chiều 30/3, ông Lò Văn Mai, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Luân (huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) xác nhận, trên địa bàn đã xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến ba trẻ nhỏ tử vong. Khoảng 12h trưa cùng ngày, trên sông Mã, đoạn thuộc địa phận bản Pá Vạt (xã Mường Luân), ba cháu Lò Văn B (8 tuổi), Lò Văn T (7 tuổi), Lò Văn K (7 tuổi) đi tắm sông sau giờ tan trường, không may bị đuối nước do tắm ở khu vực nước sâu và dòng chảy xiết. Một học sinh khác không tắm không nhìn thấy các bạn nên tìm người lớn đến ứng cứu nhưng không kịp. Thi thể của ba cháu được tìm thấy lúc 13h30 cùng ngày.

Sở Y tế Hà Nội thông báo từ 18h ngày 29/3 đến 18h ngày 30/3, thành phố ghi nhận 8.143 ca mắc COVID-19. Bệnh nhân mắc mới tại 378 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hà Đông (1.275); Sóc Sơn (882); Hai Bà Trưng (762); Hoàng Mai (696); Nam Từ Liêm (404)... Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021): 1.476.854 ca. Hà Nội hiện có 226.000 bệnh nhân đang điều trị, theo dõi COVID-19.

Ngày 30/3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 85.765 ca nhiễm mới với 6 ca nhập cảnh và 85.759 trường hợp trong nước (giảm 2.619 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố, có 62.336 ca cộng đồng. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 9.472.254 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 114.685 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 7.268.531 ca. Trong 24 giờ ghi nhận 41 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 42.454 ca.

Chiều 30/3, lãnh đạo UBND TP Đà Lạt cho biết đã quyết định xử phạt quán bánh ướt lòng gà HEN (đường Tăng Bạt Hổ, phường 1) 16 triệu đồng về các hành vi vi phạm như: Nhân viên có giấy khám sức khỏe nhưng hết hạn, quán ăn phục vụ trên 30 người/ngày nhưng không lưu mẫu thực phẩm, cơ sở không ghi đầy đủ các nguyên liệu vào sổ theo dõi thực phẩm. Cùng ngày, ông Lê Anh Kiệt, Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin (VHTT) TP Đà Lạt cho biết, chủ quán bánh ướt lòng gà HEN đã công khai xin lỗi du khách về thái độ phục vụ.

Chiều 30/3, ông Hoàng Văn Lạng, Trưởng Công an thị trấn Phố Châu (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) cho biết, đang tìm kiếm em N.T.T.H. (SN 2004, trú tại thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) bỏ nhà đi từ hôm 29/3. Phía gia đình nữ sinh cho biết, trước đó, vào sáng 29/3, một tài khoản H.A.T. đăng tải trên mạng xã hội nội dung nói về chuyện tình cảm với bạn gái cũ là H., gây ra phản ứng trái chiều. Đến trưa cùng ngày, vì quá bức xúc, H. rời khỏi nhà và mất liên lạc. Được biết, em H. hiện đang là học sinh lớp 12 tại một trường THPT trên địa bàn.