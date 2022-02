Bản tin 8H: Trao quyết định nhân sự của Bộ trưởng Bộ Y tế

TPO - Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký quyết định bổ nhiệm TS.BS Lâm Việt Trung giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Chợ Rẫy.

Chiều 18/2, tại TPHCM, Bộ Y tế đã tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn của Bệnh viện Chợ rẫy. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Y tế, PGS.TS.BS Nguyễn Trường Sơn - Thứ trưởng Bộ Y tế, đã trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Chợ Rẫy cho TS.BS Lâm Việt Trung. Cụ thể, Quyết định số 268/QĐ-BYT ngày 09/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm TS.BS Lâm Việt Trung, Trưởng Khoa Ngoại tiêu hóa Bệnh viện Chợ Rẫy, giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Chợ Rẫy. Quyết định này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày ký ban hành.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 19/2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét đậm, rét hại. Riêng từ ngày 20-22/2, Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ C, vùng núi 3-6 độ C, vùng núi cao có nơi xấp xỉ 0 độ C và khả năng cao xảy ra băng giá, mưa tuyết. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do rét hại cấp 1. Từ chiều 18/2 đến ngày 21/2, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30-60 mm/đợt, có nơi trên 70 mm/đợt. Riêng ngày 19-20/2, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-120mm/đợt, có nơi trên 130mm/đợt.

Liên quan đến phản ánh chuyến bay từ Nhật Bản đến Việt Nam tối 17/2 phải quay trở lại điểm xuất phát vì bị từ chối nhập cảnh, tối 18/2, đại diện lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết, thông tin trên là không chính xác. Theo đó, tối muộn 17/2, do thời tiết xấu, sương mù dày đặc, nhiều chuyến bay đến các cảng hàng không phía Bắc không thể hạ cánh. Trong đó, chuyến bay chở khách từ sân bay Narita (Nhật Bản) của hãng hàng không ANA Nhật Bản lập kế hoạch đến sân bay Nội Bài, đồng thời có sân bay dự bị là Tân Sơn Nhất và Đà Nẵng. Vị lãnh đạo cho biết, vì sân bay Đà Nẵng tối 17/2 có nhiều tàu bay chuyển hướng hạ cánh nên chuyến bay bay này phải về Tân Sơn Nhất,

Sở Y tế Hà Nội thông báo từ 18h ngày 17/2 đến 18h ngày 18/2, thành phố ghi nhận 4.549 ca mắc COVID-19, trong đó có 964 ca cộng đồng và 12 ca tử vong. Ca mắc mới tại 495 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Đông Anh (308); Hoàng Mai (282), Nam Từ Liêm (244), Sóc Sơn (242), Bắc Từ Liêm (236), Hoài Đức (225), Chương Mỹ (218). Như vậy, số ca mắc COVID-19 tính từ khi Hà Nội áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 16 (ngày 24/7) đến nay là 177.910 ca. Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021): 191.547 ca.

Ngày 18/2, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 42.439 ca nhiễm mới với 12 ca nhập cảnh và 42.427 trường hợp trong nước (tăng 6.237 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành phố, có 31.028 ca trong cộng đồng. Đây là ngày ghi nhận số mắc mới cao kỷ lục từ khi dịch COVID-19 xuất hiện tại Việt Nam. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 2.685.463 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 6.215 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 2.261.180 ca. Từ 17h30 ngày 17/02 đến 17h30 ngày 18/02 ghi nhận 80 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 39.358 ca. (XEM CHI TIẾT)

Trao đổi với Tiền Phong ngày 18/2, ông Nguyễn Đức Cảnh – Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Bảo (TP Hải Phòng) cho biết, huyện đã giao Trung tâm Y tế huyện khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ việc Trạm y tế xã Tân Liên tổ chức test nhanh COVID-19 cho người dân có thu phí. Ngay trong ngày, Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Bảo đã cử cán bộ về Trạm y tế xã Tân Liên để xác minh làm rõ nội dung trên. Trước đó, một số người dân xã Tân Liên (huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) phản ánh, khi ra xã khai báo để được test nhanh COVID-19 thì cán bộ trạm y tế xã thu 100.000 đồng/lượt test nhanh. (XEM CHI TIẾT)

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký quyết định về tiêu chuẩn, định mức nhà ở công vụ, quy định tiêu chuẩn cụ thể về nhà ở công vụ. Theo Quyết định, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng được bố trí cho thuê biệt thự công vụ diện tích đất khuôn viên từ 450 m2 đến 500 m2. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ và cấp tương đương trở lên được bố trí cho thuê biệt thự công vụ diện tích đất khuôn viên từ 350 m2 đến 400 m2. (XEM CHI TIẾT)