Bản tin 8H: Tìm tu nghiệp sinh mất tích hơn 5 năm ở Israel

TPO - Tu nghiệp sinh Nguyễn Hải Bình sang Israel học tập từ năm 2016 nhưng đột ngột mất tích sau 45 ngày đến xứ người, đến nay vẫn chưa rõ tung tích.

Ngày 1/4, Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận đã có công văn gởi Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam tại Israel, nhờ giúp đỡ, hỗ trợ tìm kiếm cựu tu nghiệp sinh Nguyễn Hải Bình, sinh ngày 1/12/1993, theo đơn đề nghị của ông Nguyễn Văn Thạnh và bà Lê Thị Thanh (thường trú tại phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận). Sau khi tốt nghiệp Khoa Công nghệ sinh học Trường Đại học Nông lâm TP.HCM, Bình tham gia Chương trình vừa học vừa làm tại Israel, bắt đầu từ ngày 2/8/2016. Tuy nhiên, vào ngày 17/9/2016, Bình đột ngột mất tích. Đến nay đã hơn 5 năm 6 tháng, gia đình vẫn không liên lạc được hay có thông tin gì về Bình. Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận từng có công văn tương tự vào tháng 8/2017.

Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc vừa có thông báo về việc áp dụng giá dịch vụ dừng, đỗ ôtô để đón, trả hành khách tại sân bay. Theo đó, ôtô đến 9 chỗ và xe tải dưới 1,5 tấn đậu 5 phút đầu tiên thì thu phí 4.000 đồng, đậu 50 phút tiếp theo thu thêm 4.000 đồng và mỗi 2 giờ tiếp theo thu 4.000 đồng. Ôtô từ 10-16 chỗ, xe bán tải, xe tải từ 1,5 - 3,5 tấn đậu 10 phút đầu thu phí 9.000 đồng, 50 phút tiếp theo 4.000 đồng, 2 giờ tiếp theo 9.000 đồng; ôtô từ 17-29 chỗ và xe tải từ 3,5-7 tấn đậu 10 phút đầu thu phí 14.000 đồng, 50 phút tiếp theo thu 9.000 đồng; ôtô từ 30 chỗ trở lên và xe tải trên 7 tấn đậu 10 phút đầu thu phí 24.000 đồng, 50 phút tiếp theo thu 9.000 đồng…

Chiều 2/4, Cục phó Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử (PTTH-TTĐT), Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Quang Tự Do cho biết đã có văn bản đã gửi yêu cầu báo chí và các nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới và trong nước gỡ bỏ video và bức thư tuyệt mệnh của nam sinh tự tử ở Hà Nội. Ông Lê Quang Tự Do nhấn mạnh, việc phát tán hình ảnh đau lòng này là vi phạm quyền riêng tư của gia đình nạn nhân, vi phạm về bảo vệ quyền trẻ em và thiếu tính nhân văn. Theo vị lãnh đạo, đã có nhiều nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới và trong nước làm theo đề nghị của phía cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam.

Sở Y tế Hà Nội thông báo từ 18h ngày 1/4 đến 18h ngày 2/4, thành phố ghi nhận 7.423 ca mắc COVID-19 và có 4 ca tử vong. Bệnh nhân mắc mới tại 375 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Gia Lâm (1.877); Hà Đông (1.284); Ba Đình (652); Sóc Sơn (518); Đông Anh (282); Hoàng Mai (234)... Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021): 1.490.477 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Hà Nội từ ngày 27/4/2021 đến nay là 1.325 người.

Ngày 2/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 65.619 ca nhiễm mới với 3 ca nhập cảnh và 65.616 ca ghi nhận trong nước (giảm 6.939 ca so với ngày trước đó) tại 61 tỉnh, thành phố, có 42.193 ca cộng đồng. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 9.716.282 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 106.878 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 7.713.354 ca. Trong 24 giờ ghi nhận 37 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 42.563 ca. (XEM CHI TIẾT)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định kiện toàn nhân sự Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia. Qua đó, nhân sự Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia gồm: Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia thay Trung tướng Lê Quốc Hùng. Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, kiêm Ủy viên Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia thay Trung tướng Nguyễn Song Phi. (XEM CHI TIẾT)