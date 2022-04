Bản tin 8H: Chạy máy phát điện suốt đêm, một cháu bé tử vong và hai phụ nữ nguy kịch

TPO - Ngủ trong nhà chạy máy phát điện suốt đêm, một thiếu niên tử vong và 2 phụ nữ nguy kịch do ngạt khí.

Chiều 1/4, ông Nguyễn Đức Minh - Phó Chủ tịch UBND xã An Dân (huyện Tuy An, Phú Yên) cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra vụ ngạt khí khiến một bé trai tử vong, 2 người phụ nữ nhập viện cấp cứu trên địa bàn. Trước đó, tối 31/3, nhà mất điện, bà Trần Thị M. (37 tuổi, thôn Mỹ Long, xã An Dân) nhờ em rể ở gần đó là ông Hồ Học H. chạy máy phát điện giúp để sục khí hồ nuôi cá chình. Sau đó, ông H. rời đi, còn bà M. cùng mẹ và con trai (13 tuổi) ngủ trong nhà. Sáng 1/4, ông H. phát hiện 3 người trong nhà nằm bất động. Các nạn nhân sau đó được đưa tới bệnh viện, nhưng đứa trẻ đã tử vong. Hai người còn lại đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do hưởng của không khí lạnh, ngày 2/4, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào; từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông. Bên cạnh đó, Bắc Bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ C, vùng núi có nơi dưới 12 độ C; khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 404/QĐ-CTN truy tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Lê Hòa Bình, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh. Ông Lê Hòa Bình đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 31/3/2022. Ông Lê Hòa Bình (SN 1/4/1970) qua đời do tai nạn giao thông trên đường đi công tác sáng 29/3.

Chiều 1/4, ông Châu Thanh Long, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh cho biết, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa qua Quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty cổ phần xăng dầu KK Oil về hành vi bán xăng có chất lượng không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, với số tiền 328.500.000 đồng. Trước đó, sáng ngày 22/2, khi kiểm tra Chi nhánh Công ty cổ phần xăng dầu KK Oil - Cửa hàng xăng dầu số 50 (số 20, Nguyễn Chí Thanh, Khu phố 6, Phường 3, thành phố Tây Ninh), đoàn kiểm tra phát hiện xăng Ron 95-III có chất lượng không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Ngày 1/4, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 414/QĐ-TTg bổ sung 449 tỷ đồng để chuẩn bị và tổ chức SEA Games 31. Theo đó, đây là 449 tỷ đồng từ nguồn dự toán chi sự nghiệp thể dục thể thao của ngân sách Trung ương năm 2022, nhằm chuẩn bị, tổ chức SEA Games 31. Trong đó: Bổ sung cho 4 bộ, cơ quan Trung ương là 378,3 tỷ đồng; bổ sung cho thành phố Hà Nội và 11 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là 70,7 tỷ đồng. SEA Games 31 sẽ khai mạc vào ngày 12/5 và kết thúc vào ngày 23/5/2022 tại Hà Nội và 11 tỉnh, thành lân cận.

Sở Y tế Hà Nội thông báo từ 18h ngày 31/3 đến 18h ngày 1/4, thành phố ghi nhận 7.734 ca mắc COVID-19. Bệnh nhân mắc mới tại 329 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hà Đông (813); Long Biên (470); Sóc Sơn (462); Hoàng Mai (356); Bắc Từ Liêm (338); Nam Từ Liêm (329). Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021): 1.483.054 ca. Bộ Y tế thông báo trong ba ngày qua Hà Nội không có thêm ca tử vong do COVID-19. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Hà Nội (từ ngày 27/4/2021 đến nay) là 1.321 người.

Ngày 1/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 72.556 ca nhiễm mới với 1 ca nhập cảnh và 72.555 trường hợp trong nước (giảm 8.272 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố, có 51.351 ca cộng đồng. Trong ngày Sở Y tế Vĩnh Phúc đăng ký bổ sung 13.498 ca. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 9.650.663 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 87.463 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 7.606.476 ca. Trong 24 giờ ghi nhận 33 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 42.526 ca. (XEM CHI TIẾT)