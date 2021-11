Bản tin 8H: Thực hư vụ nam sinh lớp 10 tự tử trong trường học

TPO - Lãnh đạo huyện bác thông tin nam sinh lớp 10 tử vong trong trường THPT Quỳnh Côi (huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) là do tự tử.

Chiều 7/11, một lãnh đạo huyện Quỳnh Phụ (tỉnh Thái Bình) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc nam sinh rơi từ lan can tầng 3 xuống đất tử vong, không phải tự tử như trên mạng xã hội đồn thổi. Danh tính nam sinh được xác định là N.Q.S (học lớp 10A1, trường THPT Quỳnh Côi). Theo thông tin ban đầu, vào trưa cùng ngày, tại trường THPT Quỳnh Côi, thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, nam học sinh S. trong lúc ngồi chơi trên lan can inox trên tầng 3 đã không may bị ngã xuống đất. Học sinh này được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng không qua khỏi.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay (8/11), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết Đông Bắc Bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi cao dưới 8 độ C; từ khoảng đêm 12/11 nhiệt độ thấp nhất có thể giảm thêm. Ngoài ra, trong sáng nay, một số nơi ở Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa rào và dông; từ ngày mai (9/11) trời hửng nắng. Khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Tối 7/11, một lãnh đạo Công an thành phố Kon Tum (tỉnh Kon Tum) cho biết, xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và ô tô tại ngã tư đường Trần Khánh Dư và Đặng Thái Thuyến (phường Duy Tân, thành phố Kon Tum) vào chiều muộn cùng ngày. Theo đó, ô tô BKS 81A- 03740, do anh Nguyễn Quốc Toàn (43 tuổi, ở đường Võ Nguyên Giáp, thành phố Kon Tum) điều khiển, va chạm với xe máy 82B1-998.51 (chưa rõ người điều khiển) chở ba. Hậu quả, 3 người trên xe máy ngã xuống đường; trong đó Trần Ngọc T (16 tuổi) và Võ Minh K (15 tuổi, cùng trú ở đường Trần Nhân Tông, phường Quang Trung) tử vong tại chỗ, còn Phạm Quang T (17 tuổi, trú tại thôn Kon Tu 2, phường Trường Chinh) được đưa đi cấp cứu.

Ngày 7/11, Bộ Y tế cho biết 124 triệu liều trong tổng số 195 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 đã có hợp đồng hoặc thỏa thuận cung ứng đã về Việt Nam. Bộ Y tế đã phân bổ cho các địa phương 109 triệu liều, số còn lại đang phân bổ tiếp. Tổng số liều đã tiêm là hơn 89 triệu, đặc biệt tốc độ tiêm ngày 5/11 đã lên tới 2 triệu mũi tiêm. Đối với 19 tỉnh, thành phố phía Nam, có 27,7 triệu người trên 18 tuổi và tổng số vắc xin đã phân bổ cho khu vực này là 51,7 triệu liều. (XEM CHI TIẾT)

Tối 7/11, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin "CDC Hà Nội đã phát đi thông báo khẩn tìm người đi trên chuyến tàu điện trên cao Cát Linh - Hà Đông ngày 6/11 do có liên quan ca nhiễm mới". Liên quan đến thông tin này, trao đổi với phóng viên, ông Trương Quang Việt, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, đây là thông tin không chính xác. (XEM CHI TIẾT)

Tối 7/11, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 7.646 ca mắc mới COVID-19. Trong đó có 15 ca nhập cảnh và 7.631 trường hợp trong nước, tăng 151 ca so với ngày trước đó. Trong ngày có 1.301 bệnh nhân khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 840.402 trường hợp. Số bệnh nhân tử vong từ 17h30 ngày 06/11 đến 17h30 ngày 07/11 ghi nhận 61 trường hợp. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 968.684 ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)

Theo Sở Y tế Hà Nội, ngày 7/11, thành phố ghi nhận 81 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó 45 ca ở cộng đồng, 30 ca ở khu cách ly và 6 ca ở khu phong tỏa. Theo Sở Y tế, 81 ca dương tính SARS-CoV-2 được ghi nhận ở 21 quận, huyện gồm: Thanh Xuân (11 ca), Hà Đông (11 ca), Long Biên (8 ca), Ba Đình (7 ca), Đông Anh (5 ca), Mê Linh (5 ca), Nam Từ Liêm (4 ca), Đống Đa (4 ca), Gia Lâm (4 ca), Hoàng Mai (3 ca), Quốc Oai (3 ca), Tây Hồ (2 ca), Đan Phượng (2 ca), Bắc Từ Liêm (2 ca), Cầu Giấy (2 ca), Hai Bà Trưng (2 ca), Hoàn Kiếm (2 ca), Phúc Thọ (1 ca), Thanh Trì (1 ca), Mỹ Đức (1 ca), Chương Mỹ (1 ca). (XEM CHI TIẾT)