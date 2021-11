Bản tin 8H: Thi thể học sinh lớp 6 bị cháy đen dưới cột điện gió ở Quảng Trị

TPO - Một học sinh lớp 6 ở Quảng Trị nghi bị điện giật trong lúc đi chăn dê cùng bạn.

Tối 6/11, lãnh đạo UBND xã Húc, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) xác nhận, một nam sinh lớp 6 trên địa bàn vừa tử vong, nghi bị điện từ cột xương cá truyền tải lưới điện 220kV của dự án điện gió giật chết. Khoảng 14h cùng ngày, em Hồ Văn K. (SN 2010, học sinh lớp 6, trường THCS Húc, ở thôn Húc Thượng, xã Húc) đi chăn dê cùng 2 bạn ở khu vực đồi núi cách nhà hơn 1 km. Sau khi K. đi theo đàn dê vào khu vực nguy hiểm, mọi người nghe tiếng nổ tung và phát hiện em K. tử vong. Thi thể K. bị cháy đen, nằm gần cột điện xương cá truyền tải lưới điện 220kV của các dự án điện gió tại địa bàn.

Tối 6/11, Sở Y tế tỉnh Cao Bằng xác nhận, tỉnh có thêm một ca nhiễm SARS-CoV-2 tại xã Đoài Dương, huyện Trùng Khánh. Cụ thể, chị N.T.D. (sinh 1995, trú tại xóm Nà Quang, xã Đoài Dương, huyện Trùng Khánh) làm việc tại một công ty ở phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh và tạm trú tại số nhà 192, phố Trần Hưng Đạo, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Chị D. từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) đến sân bay Nội Bài (Hà Nội) vào chiều tối ngày 3/11 và về đến Cao Bằng vào sáng 4/11. Đây là trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 thứ hai của tỉnh Cao Bằng kể từ khi dịch COVID-19 xuất hiện ở Việt Nam.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm nay (7/11), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi cao dưới 8 độ C; từ khoảng đêm 12/11 nhiệt độ thấp nhất có thể giảm thêm. Bên cạnh đó, ngày và đêm nay, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa vừa, mưa to. Từ 9/11 trời hửng nắng. Ngoài ra, từ chiều nay, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế mưa rào, cục bộ mưa vừa, mưa to và dông. Từ 8/11, khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa khả năng xảy ra một đợt mưa lớn trên diện rộng. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày 6/11, ông Lê Hòa Bình, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đã chủ trì buổi trao Quyết định cán bộ. Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hòa Bình đã trao quyết định của UBND TPHCM về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Phán, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TPHCM giữ chức vụ Thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TPHCM. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Tối 6/11, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 7.491 ca nhiễm mới, trong đó 11 ca nhập cảnh và 7.480 trường hợp trong nước tại 55 tỉnh, thành phố, có 3.108 ca trong cộng đồng. Trong ngày có 1.754 bệnh nhân khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 839.101 trường hợp. Trong 24h ghi nhận 58 ca tử vong. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 961.038 ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 6/11, Hà Nội ghi nhận 93 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 54 ca ở cộng đồng, 28 ca ở khu cách ly và 11 ca ở khu phong tỏa. Các ca mắc phân bố tại 20 quận, huyện gồm: Thanh Trì (13 ca) Gia Lâm (23 ca); Thanh Trì (13 ca); Ba Đình (8 ca); Mê Linh (6 ca); Hà Đông (5 ca); Hoàng Mai (5 ca); Đông Anh, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân (mỗi nơi 4 ca); Phú Xuyên, Cầu Giấy, Đống Đa, Bắc Từ Liêm (mỗi nơi 3 ca); Hai Bà Trưng, Chương Mỹ ( mỗi nơi 2 ca); Thường Tín, Long Biên, Mỹ Đức, Quốc Oai, Hoàn Kiếm (mỗi nơi 1 ca). (XEM CHI TIẾT)

Chiều 6/11, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ, trả lời câu hỏi về đề xuất nhập 37 toa tàu cũ Nhật Bản, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho biết, theo Luật Đường sắt, phương tiện nhập khẩu với đường sắt phải có tuổi đời từ 10 – 15 năm. Trong khi đó, toa tàu Nhật Bản tặng có tuổi đời 40 năm, như vậy là không đáp ứng được yêu cầu. Bên cạnh đó, khổ toa tàu cũng không khớp, nên nếu muốn chạy được, phải mất chi phí khoảng 140 tỷ đồng để hoán cải lại… “Quan điểm của Bộ GTVT là không đồng thuận”, ông Đông khẳng định. (XEM CHI TIẾT)