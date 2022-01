Bản tin 8H: Thứ trưởng Trần Văn Thuấn nhận thêm nhiệm vụ mới

TPO - Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long vừa có quyết định giao Thứ trưởng Trần Văn Thuấn phụ trách điều hành Vụ Kế hoạch tài chính.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long vừa có quyết định giao Thứ trưởng Trần Văn Thuấn phụ trách điều hành Vụ kế hoạch tài chính Bộ Y tế. Theo quyết định của Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế kiêm nhiệm phụ trách điều hành Vụ kế hoạch tài chính Bộ Y tế cho đến khi có vụ trưởng mới. Trước đó, vụ trưởng trước của Vụ kế hoạch tài chính là ông Nguyễn Nam Liên đã bị khởi tố điều tra nghi vấn liên quan đến bộ xét nghiệm Việt Á. Ông Liên có tham gia thẩm định giá sản phẩm này.

Ngày 11/1, Huyện ủy An Dương, TP Hải Phòng cho biết, Ủy ban kiểm tra (UBKT) đã có kết luận về việc hai ông Vũ Khánh Huyền, Bí thư Đảng ủy xã và ông Nguyễn Đình Toán, Phó chủ tịch UBND xã Tân Tiến, bị tố tham gia đánh bạc. UBKT nhận định tạm thời chưa đủ căn cứ để xác định hai cán bộ này tham gia đánh bài. Trước đó, vào sáng 4/10/2021, Công an xã Tân Tiến phát hiện tại khu vực chợ Quán Ngà tới cổng thôn 4 làng văn hóa Do Nha có một số tờ rơi thể hiện hình ảnh 3 người đang ngồi trên chiếu đánh bài, trên chiếu có tiền. Tờ rơi ghi rõ người tham gia có bí thư và phó chủ tịch xã Tân Tiến.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành công văn truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc nghỉ Tết Nguyên đán và Quốc khánh năm 2022 của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Theo đó, Chính phủ đồng ý với đề nghị của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) về việc nghỉ Tết Nhâm Dần 2022 từ ngày 31/1 (29 tháng Chạp năm Tân Sửu) đến hết ngày 4/2 (tức mùng 4 tháng Giêng năm Nhâm Dần). Tính thêm 4 ngày nghỉ cuối tuần liền kề, người lao động có thể nghỉ từ 27 tháng Chạp năm Tân Sửu (29/1) đến mùng 6 tháng Giêng năm Nhâm Dần (6/2). Như vậy, người lao động được nghỉ tối đa 9 ngày vào dịp Tết này.

Tối 11/1, Đồn Biên phòng Triệu Vân (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết vừa tiếp cận, giải cứu thành công 3 ngư dân là cha con trên chiếc tàu cá hỏng máy, trôi dạt trên biển. Trước đó, khoảng 12h cùng ngày, Đồn Biên phòng Triệu Vân nhận được tin báo tàu cá do ông Mai Văn Thành (55 tuổi, ngụ tại xã Hải An, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) làm thuyền trưởng, cùng 2 người con là Mai Văn Trung (25 tuổi) và Mai Văn Hiếu (23 tuổi) trên đường vào lạch Cửa Việt thì bị hỏng máy, trôi tự do. Thời điểm tàu cá gặp sự cố, sóng biển rất to.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (12/1), không khí lạnh đã ảnh hưởng hầu khắp các tỉnh, thành miền Bắc và Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên khu vực Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 11-13 độ, vùng núi có nơi dưới 10 độ; Nghệ An và Hà Tĩnh phổ biến 13-16 độ. Theo nhận định, đợt rét kéo dài đến ngày mai (13/1), sau đó nhiệt độ tăng lên ngưỡng 17-22 độ C.

Ngày 11/1, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 16.035 ca nhiễm mới với 16 ca nhập cảnh và 16.019 trường hợp trong nước (tăng 1.236 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành phố, có 10.691 ca trong cộng đồng. Từ 17h30 ngày 10/01 đến 17h30 ngày 11/01 ghi nhận 256 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 34.787 ca. Trong số các bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Việt Nam có 1.596.960 ca đã khỏi bệnh, 298.681 ca đang điều trị và 34.787 ca tử vong. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 11/1, thành phố Hà Nội ghi nhận 2.884 ca mắc COVID-19. Đây là ngày thứ 3 liên tiếp số ca mắc COVID-19 vượt 2.800 ca mắc/ngày. Theo Sở Y tế Hà Nội, 2.884 bệnh nhân phân bố tại 391 xã phường thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Đống Đa (156 ca); Thanh Xuân (141 ca); Hoài Đức (123 ca); Đông Anh (101 ca); Hoàn Kiếm (75 ca); Gia Lâm (52 ca)… Cộng dồn trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021), Hà Nội ghi nhận 76.674 ca mắc COVID-19. (XEM CHI TIẾT)