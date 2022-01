Bản tin 8H: Bổ nhiệm Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông

TPO - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) vừa quyết định điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Bùi Hoàng Phương, Chánh Văn phòng Bộ TT&TT giữ chức Chánh Thanh tra Bộ TT&TT.

Ngày 10/1, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng đã chủ trì hội nghị triển khai các quyết định về công tác cán bộ tại một số đơn vị thuộc Bộ. Trong đó, tại Quyết định 15 ngày 10/1/2022, Bộ trưởng Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Bùi Hoàng Phương, Chánh Văn phòng Bộ TT&TT giữ chức Chánh Thanh tra Bộ TT&TT. Quyết định 18 ngày 10/1/2022 của Bộ trưởng Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Thành Chung, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (đang biệt phái để đảm nhiệm nhiệm vụ Phó Chánh Văn phòng Bộ) giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra Bộ TT&TT.

Tối 10/1, lãnh đạo UBND xã Hùng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An, cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 bé trai 7 tuổi tử vong. Nạn nhân được xác định là cháu P.V.N và H.S.H (cùng SN 2014, học sinh lớp 2, cùng trú tại xã Hùng Thành). Theo đó, khoảng 18h chiều 9/1, mọi người phát hiện hai cháu bé tử vong ở khu vực đập Hóc Lở ở địa bàn xã Hậu Thành, huyện Yên Thành (cách nhà các cháu khoảng 1,5 km).

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (11/1), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó đến một số nơi thuộc Trung Trung Bộ. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 12-15 độ C, vùng núi có nơi dưới 11 độ C; Bắc Trung Bộ phổ biến 14-17 độ C. Trong sáng nay, Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác; Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Chiều 10/1, chị Phan Thị Phương Thảo, phó Trạm y tế xã Tân Thành, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước, cho biết chị đang chăm sóc một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi ở nghĩa trang, tình trạng sức khỏe của cháu bình thường. Theo chị Thảo, trước đó, ngày 9/1, khi đi viếng mộ tại nghĩa trang ấp Tân Lợi, bà Đỗ Thị Đông (60 tuổi, người địa phương) phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ lại trong túi nylon, trên người mặc chiếc áo vẫn còn dính máu. Bà Đông sau đó đưa em bé về UBND xã Tân Thành. Công an xã Tân Thành tới tiếp nhận và bàn giao bé trai này cho chị Thảo chăm sóc. Chị Thảo cho biết bé trai nặng khoảng 3,2 kg, thời điểm phát hiện có thể em bé vừa mới sinh được vài giờ.

Ngày 10/1, Bộ Y tế cho biết trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 14.818 ca nhiễm mới với 35 ca nhập cảnh và 14.783 trường hợp trong nước tại 62 tỉnh, thành phố, có 9.396 ca trong cộng đồng. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.914.393 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 89.842 ca, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 1.590.090 ca. Từ 17h30 ngày 09/01 đến 17h30 ngày 10/1 ghi nhận 212 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 34.531 ca. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 10/1, Hà Nội ghi nhận 2.832 ca mắc COVID-19, trong đó có 712 trường hợp ở cộng đồng. Theo Sở Y tế Hà Nội, các bệnh nhân phân bố tại 393 xã phường thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hà Đông (168 ca); Hoàng Mai (165 ca); Thanh Trì (134 ca); Đống Đa (124 ca); Thanh Xuân (115 ca); Nam Từ Liêm (109 ca); Hai Bà Trưng (100 ca)… Cộng dồn trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021), Hà Nội ghi nhận 73.790 ca mắc COVID-19. (XEM CHI TIẾT)