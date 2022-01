Bản tin 8H: Cháy nhà bất thường, hai cha con tử vong

TPO - Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra một vụ hỏa hoạn đầu giờ tối khiến bố và con trai 37 tháng tuổi tử vong, con trai 7 tuổi bị bỏng nặng.

Ngày 9/1, tin từ Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cho biết, khoảng 18h ngày 8/1, tại gia đình chị Hoàng Thị H. ở tổ dân phố Xuân Nguyên, phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn, bất ngờ xảy ra hỏa hoạn. Lúc đó, trong nhà có 3 người là anh Lê Trọng C. (SN 1982) và 2 con nhỏ của anh C. (7 tuổi và 37 tháng tuổi). Vụ hỏa hoạn khiến anh C. tử vong vào rạng sáng ngày 9/1. Trưa cùng ngày, bé 37 tháng tuổi cũng không qua khỏi. Hiện cháu bé 7 tuổi đang được cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa với tiên lượng xấu. Theo chính quyền địa phương, vợ chồng anh C. và chị H. có 3 con. Thời điểm xảy ra hoả hoạn, chị H. không có ở nhà. Điểm bất thường trong vụ cháy là cửa chính không khóa, nhà cấp 4 có nhiều lối thoát hiểm. Hiện, vụ việc đang được điều tra.

Ngày 9/1 tại tổ dân phố 5, thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì (tỉnh Hà Giang), một nhóm công nhân thi công ván cốp pha để chuẩn bị đổ sàn bê tông cho công trình kè phía sau nhà một hộ dân, bất ngờ khoảng 2 m3 đất đá phía trên đổ xuống khiến hai người bị vùi lấp và tử vong. Nạn nhân là G.V.X. (sinh năm 2000, ở xã Nam Sơn) và S.V.H. (ở xã Tụ Nhân, huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang). Theo đại diện UBND huyện Hoàng Su Phì, công trình này được một hộ dân thuê công nhân thi công phần kè phía sau nhà, giáp với sông Chảy.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng đêm nay (10/01), bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc của Bắc Bộ, ngày 11/01 ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi thuộc Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ đêm nay, ở Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ; Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 13-16 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ; Bắc Trung Bộ phổ biến 14-17 độ.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà vừa phê duyệt kết quả thực hiện Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường năm 2020 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Mức tốt có 5 địa phương gồm: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Trà Vinh. Mức khá có 34 địa phương, trong đó có TPHCM. Hà Nội nằm trong số 24 địa phương đạt mức trung bình, cùng với An Giang, Bạc Liêu, Bắc Ninh, Bến Tre, Bình Phước, Bình Thuận, Cà Mau, Đắk Lắk, Gia Lai…

Ngày 9/1 tại Hà Nội, Đại hội Thường niên Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khóa VIII năm 2021 (nhiệm kỳ 2018 – 2022) đã diễn ra tại Hà Nội. Tại Đại hội, ông Trần Quốc Tuấn được bầu làm Quyền Chủ tịch VFF. Trước đó, ông Lê Khánh Hải gửi đơn xin thôi chức chủ tịch VFF trước một năm. Ông Hải là Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước. Ông Trần Quốc Tuấn, Phó chủ tịch VFF khóa VII (2014-2018) và khóa VIII (2018-2022), đảm nhiệm chức quyền chủ tịch VFF cho đến khi chủ tịch mới được bầu tại Đại hội VFF nhiệm kỳ 2022-26, dự kiến vào cuối năm 2022.

Ngày 9/1, Bộ Y tế cho biết trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 15.779 ca nhiễm mới với 28 ca nhập cảnh và 15.751 trường hợp trong nước tại 60 tỉnh, thành phố, có 10.217 ca trong cộng đồng. Cùng ngày, Sở Y tế Bình Phước đăng ký bổ sung 7.402 ca trên Hệ thống. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.899.575 ca nhiễm. Số bệnh nhân khỏi bệnh được công bố trong ngày là 12.210 ca, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 1.500.248 ca. Từ 17h30 ngày 08/01 đến 17h30 ngày 09/01 ghi nhận 202 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 34.319 ca. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 9/1/2022, thành phố Hà Nội ghi nhận 2.811 ca mắc COVID-19 trong đó có 617 trường hợp ở cộng đồng. Theo thống kê của Sở Y tế Hà Nội, hơn 2.800 bệnh nhân trong kỳ báo cáo phân bố tại 405 xã phường thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Đống Đa (136 ca); Hai Bà Trưng (123 ca); Bắc Từ Liêm (112 ca); Ba Đình (105 ca); Hà Đông (102 ca)… Theo số liệu cập nhật đến ngày 8/1, toàn thành phố đang có 43.695 trường hợp F0 đang được điều trị và cách ly. (XEM CHI TIẾT)