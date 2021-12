Bản tin 8H: Phú Yên kiến nghị Chính phủ hỗ trợ cấp thiết 350 tỉ đồng

TPO - Phú Yên vừa có văn bản kiến nghị Chính phủ kịp thời hỗ trợ kinh phí để tỉnh khắc phục hậu quả trận lũ lớn xảy ra vào cuối tháng 11/2021.

Ngày 13/12, ông Trần Hữu Thế - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, đã ký công văn kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cùng bộ - ngành liên quan kịp thời hỗ trợ kinh phí để tỉnh khắc phục hậu quả trận lũ lớn xảy ra vào cuối tháng 11/2021. Theo thống kê, tổng thiệt hại do trận lũ này gây ra lên đến 448 tỉ đồng. Ông Trần Hữu Thế cho biết, do nguồn lực của Phú Yên rất hạn chế, UBND tỉnh kiến nghị Chính phủ và các bộ - ngành xem xét, hỗ trợ 350 tỉ đồng. Nguồn kinh phí này sẽ được tỉnh sử dụng vào việc xử lý công trình giao thông, thủy lợi và cơ sở hạ tầng hư hỏng nặng do lũ, ngập lụt gây ra.

Thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết, lúc 4h49 ngày 13/12, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an TP Hải Phòng nhận nhận tin báo cháy xe container đỗ tại Công ty TNHH thương mại kho vận DEVYT trong Khu công nghiệp Minh Phương Đình Vũ. Đến 6h cùng ngày, đám cháy được dập tắt. Theo thông tin ban đầu, vụ cháy không có thiệt hại về người. Tuy nhiên, 5 xe đầu kéo của Công ty TNHH Thương mại và Kho vận DEVYT bị thiêu rụi. Lực lượng PCCC cho di chuyển, bảo vệ được 4 xe container đỗ gần các xe bị cháy. Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ cháy.

Ngày 13/12, Bộ Y tế đã có quyết định 5681/QĐ-BYT về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược của Công ty Cổ phần Y dược phẩm Vimedimex (Công ty Vimedimex), có trụ sở chính tại tầng 8 Tòa nhà Vimedimex Group, 46-48 Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Tháng 11 vừa qua, bà Nguyễn Thị Loan, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Vimedimex, đã bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi "Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản" xảy ra trên địa bàn huyện Đông Anh, TP Hà Nội.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, rạng sáng 14/12, Hà Nội và đồng bằng Bắc Bộ chuyển rét kèm mưa dông vài nơi, sau đó hửng nắng nhưng cảm giác giá rét vẫn duy trì do độ ẩm cao, mức nhiệt thấp nhất ban đêm xuống ngưỡng 14 độ C, còn ban ngày đạt mức cao nhất 22 độ C. Ngày 15-16/12, thời tiết Bắc Bộ khô ráo, nắng đẹp ban ngày với nhiệt độ cao nhất 21-23 độ C. Ban đêm, nhiệt độ hạ xuống ngưỡng 16 độ C. Cơ quan khí tượng cảnh báo ngày 17-18/12, nhiệt độ ở các tỉnh, thành phố Bắc Bộ còn tiếp tục xuống thấp ban đêm do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh. Trong đợt rét này, Hà Nội có thể ghi nhận mức nhiệt trong đêm là 15 độ C, ban ngày cũng không vượt quá 20 độ C.

Ngày 13/12, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện 723 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, tạm giữ 16 phương tiện, 54 giấy tờ, tước 12 giấy phép lái xe. Bên cạnh đó, trong công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng Công an thành phố cũng kiểm tra, phát hiện, xử lý 49 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường thủy nội địa. Đáng chú ý, cùng ngày trên địa bàn thành phố Hà Nội, đã xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng, làm 4 người chết và 6 người bị thương.

Trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ngày 13/12 ghi nhận 15.377 ca nhiễm mới với 28 ca nhập cảnh và 15.349 trường hợp trong nước (tăng 728 ca so với ngày trước đó) tại 60 tỉnh, thành, có 8.891 ca trong cộng đồng. Hà Nội lần đầu tiên trở thành địa phương có số ca mắc mới trong ngày cao nhất. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.428.428 ca nhiễm. Trong ngày số bệnh nhân khỏi bệnh là 1.192 ca, nâng tổng số ca được điều trị khỏi: 1.055.912 ca. Từ 17h30 ngày 12/12 đến 17h30 ngày 13/12 ghi nhận 242 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 28.081 ca. (XEM CHI TIẾT)

Sở Y tế Hà Nội cho biết, thống kê nhanh từ ngày 10/11 đến hết ngày 12/12, trên địa bàn thành phố đã ghi nhận 14.405 ca mắc (trung bình 232,32 ca/ngày), trong đó có 5.370 ca tại cộng đồng (chiếm 37,28%). Riêng 1 tuần gần đây, Hà Nội ghi nhận gần 5.300 ca mắc COVID-19 mới, trung bình gần 750 ca/ngày. Ngày 13/12, Hà Nội ghi nhận 762 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 395 trường hợp ở cộng đồng, 296 trường hợp ở khu cách ly và 71 trường hợp trong khu phong tỏa. Cộng dồn trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021), Hà Nội ghi nhận 19.210 ca mắc COVID-19. (XEM CHI TIẾT)