Bản tin 8H: Tìm thấy tỷ phú Vietlott thứ 4 của tháng cuối năm 2021

TPO - Người chơi trúng Jackpot 2 hơn 3,5 tỷ đồng vào tối 11/12 đã trở thành tỷ phú Vietlott thứ tư của tháng 12.

Kết quả xổ số Vietlott tối 11/12 cho thấy, tại kỳ quay số mở thưởng thứ 658 loại hình xổ số Power 6/55, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tìm được duy nhất chiếc vé trúng Jackpot 2 trị giá 3.541.666.050 đồng. Hội đồng mở thưởng xác định dãy số trúng Jackpot là 08 - 13 - 17 - 22 - 42 - 51 và số đặc biệt 45. Hiện, thông tin chiếc vé trúng thưởng “nổ” ở đâu vẫn chưa được Vietlott công bố. Từ đầu tháng 12 đến nay, Vietlott đã tìm được tất cả 4 chiếc vé may mắn trúng Jackpot tiền tỷ: giải Jackpot 2 trị giá hơn 5 tỷ đồng vào tối 7/12, Jackpot hơn 98 tỷ đồng của loại hình Mega 6/45 vào tối 8/12 và Jackpot 2 trị giá hơn 3,5 tỷ đồng vào tối 9/12.

Trưa 11/12 tại bản Suối Lư, xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên, xe tải mang BKS 27C-034.78 chở vật liệu xây dựng, do một nam tài xế ở TP Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) điều khiển, đang lưu thông theo hướng xã Mường Luân - Điện Biên Đông bất ngờ mất lái, lao thẳng vào dãy hàng quán kinh doanh ven đường ở khu vực chợ Suối Lư. Tại hiện trường, chiếc xe lật ngang, 3 cửa hàng bị tông nát tường, mái tôn và hàng hóa hư hỏng. Chính quyền xã Phì Nhừ cho biết, vụ việc khiến 2 người đang mua hàng tử vong. Nạn nhân là chị V.T.D. (sinh năm 2001) và chị G.T.B. (sinh năm 2002) cùng ở xã Pú Nhi, huyện Điện Biên Đông. Ba người bị thương nặng gồm người bán hàng, tài xế và một người khác trên ô tô.

Chiều tối 11/12, lãnh đạo UBND huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn, cho biết các cơ quan chức năng của huyện và tỉnh đang tổ chức tìm kiếm, giải cứu hai người bị mất tích trong quá trình đào vàng ở một hang tại xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn. Theo Công an tỉnh Bắc Kạn, ngày 8/12, ông Hoàng Việt Dũng (44 tuổi) và Trần Văn Hoan (40 tuổi) đi đào vàng tại một hang tự nhiên ở thôn Kéo Nàng, xã Bản Thi. Một ngày sau khi hang bị sạt lở, người dân phát hiện, báo cơ quan chức năng. Theo đánh giá của nhà chức trách, khu vực hang hiện có thêm 2 vị trí khác có khả năng sạt lở thêm, gây khó khăn cho công tác cứu nạn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên trong ngày 12/12, ở Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Khu vực từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa kết hợp với hoạt động của trường gió Đông trên cao nên từ ngày 12/12 đến hết ngày 14/12, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Từ đêm 12/12, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 14-17 độ C, vùng núi cao dưới 12 độ C; khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế 16-19 độ C. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi.

Ngày 12/12, Bảo hiểm xã hội TPHCM cho biết, tính đến thời điểm hiện tại có hơn 2,35 triệu người lao động ở 81.590 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 đã được nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết 116 của Chính phủ, với tổng số tiền hơn 5.570 tỷ đồng. Trong số đó, hơn 2,16 triệu lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp và hơn 167.000 lao động bảo lưu quá trình tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Theo ông Trần Dũng Hà, Phó giám đốc Bảo hiểm xã hội TPHCM, các mức hỗ trợ một lần 1,8-3,3 triệu đồng/người.

Ngày 11/12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 16.141 ca nhiễm mới với 37 ca nhập cảnh và 16.104 trường hợp trong nước (tăng 1.285 ca so với ngày trước đó). Đây là ngày ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 cao nhất kể từ khi dịch bệnh này xuất hiện tại Việt Nam. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.398.413 ca nhiễm. Trong ngày ghi nhận số bệnh nhân khỏi bệnh là 1.084 ca, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 1.053.425 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 27.611 ca. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 11/12, Hà Nội ghi nhận 731 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 204 trường hợp ở cộng đồng, 444 trường hợp ở khu cách ly và 83 trường hợp trong khu phong tỏa. 731 ca dương tính được xác định phân bố tại 196 xã, phường, thị trấn thuộc 28/30 quận, huyện, nhiều nhất ở Đống Đa (215 ca). Cộng dồn trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021), Hà Nội ghi nhận 17.553 ca mắc COVID-19, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 6.545 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 11.008 ca. (XEM CHI TIẾT)