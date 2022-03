Bản tin 8H: Nữ sinh lớp 8 gọi điện thoại về cho mẹ khóc nức nở rồi mất liên lạc

TPO - Sau khi rời nhà cùng 2 người bạn gái, nữ sinh lớp 8 ở Nghệ An đã mất tích bí ẩn. Đáng nói, nữ sinh này từng gọi điện thoại về cho mẹ khóc nức nở rồi bị tắt máy, mất liên lạc.

Ngày 8/3, ông Lô Văn Thu (SN 1974, trú xã Tam Quang, huyện Tương Dương, Nghệ An) cho biết, gia đình đã trình báo công an xã để tìm kiếm con gái ông là L.Th.Th. (học sinh lớp 8) đi khỏi nhà hơn 10 ngày qua không rõ tung tích. Theo trình báo của ông Thu, vào ngày 25/2, Th. xin phép bố đến nhà bạn chơi qua đêm, đi cùng có 2 người bạn gái. Tuy nhiên, sau đó, gia đình không thấy Th. về. Khi ông Thu gọi điện, bạn của Th. cầm máy và nói Th. sắp về. Vào ngày 27/2, Th. mượn điện thoại gọi về cho mẹ rồi khóc nức nở nhiều phút rồi sau đó điện thoại bị tắt. Từ đó, gia đình không còn liên lạc được với Th.

Liên quan đến vụ bé P.T.T.L ( SN 2019, trú tại phường Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) bị bỏ xuống cống, nước ngập ngang cổ gần đường Đông Khê 2 (phường Đằng Giang) hôm 1/3, ngày 8/3, Công an quận Ngô Quyền (Hải Phòng) cho biết, đã xác định được danh tính thủ phạm là một phụ nữ tên Trần Thị Thu H. (SN 1977, trú tại phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền). Theo thông tin điều tra, người này có biểu hiện tâm thần do di chứng từ một vụ tai nạn giao thông năm 10 tuổi và có bệnh án điều trị tâm thần tại Bệnh viện Tâm thần Hải Phòng, hay bỏ nhà đi lang thang.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 9/3, thời tiết miền Bắc có mây, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ, ngày nắng, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 28 độ C. Thời tiết Thủ đô Hà Nội có mây, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ 14-25 độ C. Các tỉnh Trung Bộ, phía Bắc không mưa, trưa chiều trời nắng; phía Nam, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ ngày 9-19/3, các tỉnh, thành phố khu vực Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và Nam Bộ chủ đạo ngày trời nắng, chỉ mưa một vài nơi về chiều tối.

Theo báo cáo từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống tháng 02/2022 đạt 18,6 tỷ kWh, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm 2021. Lũy kế 2 tháng đạt 39,59 tỷ kWh, tăng 6,1% so với cùng kỳ; trong đó tỷ lệ huy động thủy điện đạt 10,85 tỷ kWh, chiếm 27,4% tổng sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống; nhiệt điện than đạt 17,27 tỷ kWh, chiếm 43,6%; tua bin khí đạt 4,38 tỷ kWh, chiếm 11,1%. EVN đã huy động năng lượng tái tạo gồm điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối đạt 6,65 tỷ kWh, chiếm 16,8%.

Liên quan đến thời gian thực hiện chuyến bay thứ 3 đưa công dân Việt Nam ở Ukraine về nước, chiều 8/3, ông Đinh Việt Thắng - Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, cho hay đến thời điểm này Cục vẫn chưa nhận được kế hoạch chính thức của Bộ Ngoại giao. Trước đó, ngày 6/3, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết, Vietnam Airlines sẽ thực hiện chuyến bay thứ 3 chặng Bucharest (Romania)-Nội Bài (Hà Nội). Dự kiến chuyến bay này sẽ cất cánh từ Nội Bài lúc 09 giờ 30 ngày 10/3/2022 đi Bucharest (Romania) và hạ cánh tại sân bay quốc tế Nội Bài lúc 11 giờ30 (giờ Hà Nội) ngày 11/3/2022.

Sở Y tế Hà Nội thông báo từ 18h ngày 7/3 đến 18h ngày 8/3, thành phố ghi nhận 32.650 ca mắc COVID-19, trong đó có 13.692 ca cộng đồng. Bệnh nhân phân bố tại 545 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Đông Anh (1.674); Sóc Sơn (1.645); Long Biên (1.541); Hoài Đức (1.536); Hoàng Mai (1.474); Nam Từ Liêm (1.441); Hà Đông (1.429). Như vậy, số ca mắc COVID-19 tính từ khi Hà Nội áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 16 (ngày 24/7) đến nay là 420.968 ca. Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021): 463.175 ca.

Ngày 8/3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 162.435 ca nhiễm mới với 20 ca nhập cảnh và 162.415 trường hợp trong nước (tăng 15.080 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố, có 104.353 ca cộng đồng. Trong ngày Sở Y tế Bắc Ninh đăng ký bổ sung 32.380 ca. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 4.776.873 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 70.902 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 2.789.342 ca. Từ 17h30 ngày 07/3 đến 17h30 ngày 08/3 ghi nhận 86 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 40.977 ca. (XEM CHI TIẾT)