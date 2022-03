Bản tin 8H: Giá xăng giảm, giá dầu tăng từ 1/4?

TPO - Việc giá dầu thế giới “hạ nhiệt” được đánh giá sẽ ảnh hưởng đến giá xăng dầu trong nước, dự đoán sẽ giảm tại kỳ điều chỉnh ngày 1/4 tới đây.

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho biết, giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore cập nhật đến ngày 25/3 với RON92 là 125,96 USD/thùng, RON95 129,84 USD/thùng, dầu hỏa là 142,02 USD/thùng, dầu diesel là 144,27 USD/thùng… Như vậy, nếu so với thời điểm ngày 21/3, giá xăng thành phẩm có xu hướng giảm khá mạnh. Việc giá dầu thế giới “hạ nhiệt” chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến giá xăng dầu trong nước. Nhất là tại kỳ điều chỉnh ngày 1/4 tới đây, thuế bảo vệ môi trường sẽ được áp dụng giảm với mức 2.000 đồng/lít xăng và 1.000 đồng/lít dầu.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bắc Bộ từ đêm 31/3 trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ C, vùng núi có nơi dưới 12 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế từ 1/4 trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C. Từ chiều tối và đêm 31/3 đến 1/4, Bắc Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to. Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Hôm nay (30/3), khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại một số khu vực.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ra Quyết định số 783/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu Nghĩa Tự, thị xã Điện Bàn. Theo đó, dự án này do Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư với tổng kinh phí 315 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn chủ yếu từ ngân sách tỉnh, với thời gian thực hiện từ năm 2022 đến năm 2025. Quy mô đầu tư dự án gồm xây dựng thêm một đơn nguyên ở bên trái đơn nguyên cầu Nghĩa Tự đang đầu tư ở dự án nạo vét, thoát lũ khẩn cấp và chống xâm nhập mặn sông Cổ Cò, TP. Hội An và đoạn đường dẫn hai đầu cầu từ nút giao với đường quy hoạch đô thị mới Điện Nam- Điện Ngọc đến nút giao với ĐT.603B (đường du lịch ven biển Đà Nẵng - Hội An).

Sở Y tế Hà Nội thông báo từ 18h ngày 28/3 đến 18h ngày 29/3, thành phố ghi nhận 8.993 ca mắc COVID-19. Bệnh nhân mắc mới tại 503 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hà Đông (1.113); Hoàng Mai (633), Sóc Sơn (487), Ba Vì (404), Ba Đình (392)... Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021): 1.468.711 ca. Trong ngày, Hà Nội có thêm 1 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong (từ ngày 27/4/2021 đến nay) là 1.321 người.

Ngày 29/3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 88.378 ca nhiễm mới, trong đó 2 ca nhập cảnh và 88.376 ca ghi nhận trong nước (tăng 5.003 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (có 61.258 ca trong cộng đồng). Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 9.386.489 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 1.679.138 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 7.153.846 ca. Trong 24 giờ ghi nhận 55 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 42.306 ca. (XEM CHI TIẾT)

Liên quan đến vụ việc chị V.N.H. (trú tại phường Giảng Võ, Hà Nội) tố cáo ông L.M.T. (trưởng một khoa của Trường Đại học Luật Hà Nội và Chủ tịch HĐQT một bệnh viện tư nhân ở Hà Nội) có hành vi xâm hại, cưỡng bức, đánh đập, đe dọa chị, Trường Đại học Luật Hà Nội vừa cho biết, nhà trường đã nhận được đơn xin nghỉ việc của ông T. trước khi có đơn tố cáo ông này. Hiện nhà trường đang trong quá trình giải quyết. Trước đó, lãnh đạo trường Đại học Luật Hà Nội cho hay nhà trường đã nhận được đơn tố giác cán bộ thuộc nhà trường quản lý có dấu hiệu vi phạm tư cách đạo đức nhà giáo. (XEM CHI TIẾT)

Theo thông cáo báo chí phát đi chiều tối 29/3, Tập đoàn FLC cho biết, ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC, cũng là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways), đã ủy quyền cho bà Vũ Đặng Hải Yến, Phó Tổng Giám đốc của Tập đoàn FLC đại diện cho mình thực hiện các công việc liên quan. Trong đó, bà Yến được uỷ quyền giữ vai trò Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways và quyền cổ đông của ông Quyết tại hãng hàng không này. Nguồn tin từ phía Bamboo Airways khẳng định, hoạt động kinh doanh, khai thác của hãng vẫn diễn ra bình thường. (XEM CHI TIẾT)