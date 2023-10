Bản tin 8H: Bắt quả tang 4 nữ nhân viên quán massage kích dục cho khách

TPO - Tổ công tác Công an huyện Yên Dũng (Bắc Giang) đã lập biên bản sau khi phát hiện 4 nữ nhân viên đang có hành vi massage kích dục cho 4 khách nam.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Bắc Giang, khoảng 22h30 ngày 17/10, Tổ công tác Công an huyện Yên Dũng phối hợp với các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Giang kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, massage Đồng Quê, địa chỉ tại thôn Thượng Tùng, xã Lão Hộ (Yên Dũng) do Nguyễn Thị H (SN 1989), trú tại xã Bắc Lũng (Lục Nam) làm chủ và Trịnh Văn N (SN 1994) trú tại xã Yên Sơn (Lục Nam) làm quản lý. Thời điểm kiểm tra, Tổ công tác phát hiện 4 nữ nhân viên đang có hành vi massage kích dục cho 4 khách nam; 1 phòng karaoke tại tầng 2 (cơ sở chưa được phép hoạt động kinh doanh karaoke) có 4 nam, 5 nữ đang hát trong phòng). Tổ công tác tiến hành lập biên bản, làm việc với người có liên quan; hiện đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong 9 tháng đầu năm, lực lượng CSGT toàn tỉnh Bình Dương phát hiện 25.119 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (475 ô tô, 24.644 mô tô), với tổng số tiền xử phạt hơn 149 tỷ đồng. Trong đó, vi phạm về nồng độ cồn 25.072 trường hợp; vi phạm về ma túy 47 trường hợp. Tước GPLX 25.119 trường hợp, tạm giữ phương tiện 25.119 trường hợp. Trong đó, TP. Tân Uyên lập biên bản 15.374 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, lập biên bản xử phạt với số tiền trên 47 tỷ đồng, đồng thời tiến hành tạm giữ 1 ô tô khách, 50 ô tô tải, 85 ô tô con, 5.826 mô tô, 12 xe ba bánh và trên 9.200 giấy tờ các loại; lập biên bản 5.739 trường hợp vi phạm, xử phạt với số tiền hơn 30 tỷ đồng, tước GPLX có thời hạn 3.028, tạm giữ 5.739 phương tiện.

Tối 21/10, ông Lê Minh Tuyên - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hà Nội cho biết, hai ngày qua địa bàn xã Minh Trí và Minh Phú (huyện Sóc Sơn) liên tiếp xảy cháy rừng phòng hộ bảo vệ môi trường. Vụ cháy rừng xảy ra lúc 21h45 ngày 19/10, tại lô 4.3 khoảnh 9, bản đồ điều chỉnh quy hoạch rừng phòng hộ bảo vệ môi trường huyện Sóc Sơn năm 2008, thuộc khu Dõng Mai, thôn Minh Tân. Đến 23h30 cùng ngày, đám cháy lan sang lô 2.1+3.1 khoảnh 1 địa bàn rừng xã Minh Phú. Sau đó, lực lượng hơn 400 người, cùng nhiều phương tiện máy móc, trang thiết bị được huy động để tập trung dập tắt đám cháy. Đến khoảng 22h ngày 20/10, đám cháy mới được lực lượng chức năng dập tắt hoàn toàn.

Sau hai ngày mở hệ thống bán vé tàu tết tàu Tết Giáp Thìn 2024, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết tính đến chiều ngày 21/10, tổng số vé tàu đặt thành công hơn 37.552 vé, số vé đã thanh toán là 31.786 vé. Trước đó, từ ngày 15/10 đến hết ngày 19/10/2023, ngành đường sắt đã mở bán vé tập thể cho các đơn vị đã đăng ký (ưu tiên cho các lực lượng vũ trang nhân dân, trường đại học, cao đẳng, khu công nghiệp, khu chế xuất, các tổ chức xã hội..) với số vé đã bán ra trong 5 ngày của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn là 3.500 vé. Theo Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn, số vé tàu bán qua mạng cũng như bán trực tiếp trong dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024 là hơn 200.000 chỗ tương đương với 390 chuyến.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 22/10, Nam Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm. Từ đêm 22/10, Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mưa rào và dông, cục bộ mưa to đến rất to với lượng mưa 20-50mm, có nơi trên 100mm. Ngày và đêm 22/10, nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi Bắc Bộ 16-19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 14 độ C, các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ 20-23 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác.

Ngày 21/10, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa có thông báo về kết quả xem xét, xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Theo đó, ngày 20/10, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa. Với vai trò là Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa, ông Hùng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, chỉ đạo lập khống danh sách học sinh đã bỏ học, có quyết định xóa tên để đề nghị quyết toán tiền cấp bù, miễn giảm học phí, tiền chi theo định mức cho học sinh và đã được Sở Tài chính thẩm định, quyết toán, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước trên 4,7 tỷ đồng. (XEM CHI TIẾT)

Công an quận Hà Đông, Hà Nội, đã tiến hành tổ chức xác minh, làm rõ thông tin đăng tải trên mạng xã hội về một người phụ nữ có biểu hiện dụ dỗ, bắt cóc trẻ em trên địa bàn phường Văn Quán là sai sự thật, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn. Trước đó, vào ngày 19/10, một số trang mạng xã hội có đăng tải thông tin xuất hiện một người phụ nữ có biểu hiện dụ dỗ, bắt cóc trẻ em trên địa bàn phường Văn Quán, quận Hà Đông. Tuy nhiên, cơ quan chức năng chưa phát hiện vụ việc nào và chưa nhận được nội dung trình báo, tố giác về việc bắt cóc trẻ em. Làm việc với người đăng tải thông tin, người này thừa nhận việc đăng tải nội dung trên là chưa kiểm chứng và gỡ nội dung đăng tải. (XEM CHI TIẾT)