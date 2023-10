Bản tin 8H: Kỷ luật Phó Chủ tịch HĐND, bầu bổ sung Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra

TPO - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng quyết định kỷ luật khiển trách đồng chí Nguyễn Huyến, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lâm Hà; bầu bổ sung nhân sự giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Ngày 19/10, tại họp kỳ thứ 17, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với đồng chí Nguyễn Huyến, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lâm Hà. Đồng chí Nguyễn Huyến đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm trong việc cố ý kê khai không trung thực với tổ chức về lý lịch bản thân, gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín cá nhân và tổ chức đảng, cơ quan nơi đồng chí công tác. Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy bầu bổ sung chức danh Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XI đối với đồng chí Hoàng Xuân Thùy, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Phòng nghiệp vụ 2, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Ngày 19/10, thông tin từ UBND xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, cho biết khi ông Phạm Võ Phong (trú thôn Hà Thôn, xã Bảo Ninh) cùng con trai đang đánh bắt hải sản ngoài khơi, thuyền của họ không may gặp sóng lớn và bị chìm. Hai cha con ông Phong phải vật lộn với sóng dữ, tự bơi gần 2km để vào bờ, sau đó nhờ lực lượng chức năng ứng cứu thuyền. Nhận được tin báo, chính quyền địa phương phối hợp với Bộ đội Biên phòng Quảng Bình huy động người dân tới ứng cứu. Đến 13h cùng ngày, thuyền của ông Phong mới được trục vớt và lai dắt vào bờ, ước tính thiệt hại hơn 100 triệu đồng.

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai cho biết trưa ngày 19/10, lực lượng công binh phối hợp với địa phương di dời an toàn và tiêu hủy thành công quả bom được phát hiện khi san gạt mở rộng Trường Tiểu học số 1 xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên. Theo nhận định, quả bom nằm tại khu vực này có từ khoảng năm 1968 đến năm 1972. Quả bom mang số hiệu M117, do Mỹ sản xuất, dài 2,16m; đường kính thân bom 408mm; độ rộng cánh 520mm, trọng lượng 340kg; bên trong chứa gần 200kg thuốc nổ. UBND xã Bảo Hà đã yêu cầu dừng toàn bộ việc thi công san gạt mặt bằng; cho 391 học sinh trường tiểu học số 1 Bảo Hà và 246 học sinh trường mầm non Hoa Sen nghỉ học. Hai hộ dân đang sinh sống cạnh khu vực có bom cũng được yêu cầu di dời.

Bộ Tài chính cho biết, tổng số thu từ hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết 9 tháng đầu năm ước đạt 34.546 tỷ đồng, đạt 92% kế hoạch, tiến sát mục tiêu đặt ra của cả năm. Đây là khoản thu có mức tăng đều hằng tháng: hết quý 1, số thu từ hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết đạt 12.951 tỷ đồng; hết quý 2 là 24.480 tỷ đồng, còn hết quý 3 đạt 34.546 tỷ đồng. Theo đánh giá của lãnh đạo Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam, xổ số đang ở thời kỳ thuận lợi nhất. Do đó, Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam đã có văn bản gửi Bộ Tài chính xin tăng doanh số phát hành từ 120 tỷ đồng lên 130 tỷ đồng mỗi kỳ.

Hôm nay (ngày 20/10), các tỉnh miền Bắc duy trì thời tiết ngày có mưa vài nơi, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ, riêng khu Đông Bắc do ảnh hưởng của bão số 5 nên trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Từ đêm nay, do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển lạnh, vùng núi phía Bắc có nơi trời rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 19-22 độ, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 16-19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 14 độ. (XEM CHI TIẾT)

Tại Quyết định số 3896/QĐ-BYT do PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương - Thứ trưởng Bộ Y tế ký ban hành ngày 19/10, từ 20/10, COVID-19 không còn là bệnh truyền nhiễm nhóm A mà chuyển sang thuộc nhóm B của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007. Quyết định 3896/QĐ-BYT có hiệu lực thi hành từ ngày 20/10/ 2023. Cùng với đó, Quyết định số 219/QĐ-BYT ngày 29/01/2020 của Bộ Y tế về việc bổ sung bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCov) gây ra vào danh mục các bệnh truyền nhiễm nhóm A theo quy định tại Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 hết hiệu lực. (XEM CHI TIẾT)