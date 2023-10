Bản tin 8H: Công tác cán bộ tại Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

TPO - Nhà báo Trương Thành Trung, Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Mặt trận, vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Biên tập Tạp chí Mặt trận

Ngày 20/10, tại trụ sở Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã diễn ra Hội nghị công bố và trao Quyết định về công tác cán bộ. Trước đó, ngày 18/10, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã ký Quyết định số 2118/QĐ-BTT-MTTW về việc bổ nhiệm nhà báo Trương Thành Trung, Phó Tổng biên tập phụ trách Tạp chí Mặt trận, giữ chức vụ Tổng biên tập Tạp chí Mặt trận; thời hạn bổ nhiệm 5 năm. Nhà báo Trương Thành Trung sinh năm 1979 tại Hà Nội (quê quán xã Lạc Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An). Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tâm lý giáo dục (Đại học Sư phạm Hà Nội 1); Cử nhân Báo chí (Học viện Báo chí và Tuyên truyền); Cử nhân Chính trị; Thạc sĩ Chính trị học (Học viện Báo chí và Tuyên truyền); trình độ lý luận chính trị cao cấp (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh).

Mới đây, một tài khoản Facebook đăng tải nhiều hình ảnh của ông Trần Thanh Mến, Bí thư Huyện ủy Đông Hải (tỉnh Bạc Liêu), với nội dung cho rằng nhân dịp 20/10, ông này tổ chức sinh nhật riêng cho mình trong giờ hành chính, ngay tại hội trường huyện ủy. Ngày 20/10, ông Mến xác nhận hình ảnh trên được chụp vào chiều 19/10, trong buổi chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam do Huyện ủy tổ chức dành cho chị em phụ nữ là cán bộ của huyện. Theo ông Mến, sau khi kết thúc chương trình của huyện, một số chị em đã chuẩn bị sẵn bánh kem từ trước, ông không hay biết rồi đưa ra chúc mừng sinh nhật ông và một người khác cùng ngày sinh 20/10. Bí thư Huyện ủy Đông Hải cũng khẳng định, từ trước giờ ông không tổ chức sinh nhật như thế này.

Ngày 20/10, ông Dương Thanh Hưng, Giám đốc Ban Quản lý các Dự án Đường thuỷ cho biết Bộ Giao thông Vận tải đã phê duyệt đầu tư Dự án Cải tạo, Mở rộng Quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên-Việt Trì tỉnh Vĩnh Phúc, hoàn thành vào năm 2025. Dự án Cải tạo, Mở rộng Quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên-Việt Trì tỉnh Vĩnh Phúc có tổng chiều dài đầu tư hơn 11 km. Dự án được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng, quy mô 4-6 làn xe, tốc độ thiết kế 80 km/h. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 1.258 tỷ đồng, trong đó, ngân sách Trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Bộ Giao thông Vận tải gần 800 tỷ đồng; ngân sách của tỉnh Vĩnh Phúc trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 khoảng 458 tỷ đồng (đầu tư mở rộng theo quy hoạch của địa phương).

Theo thông tin từ Ban ATGT tỉnh Hà Tĩnh, trong tháng 10/2023 (từ 15/9/2023 đến 14/10/2023), trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông (TNGT) làm chết 6 người, 13 người bị thương. Các địa bàn Can Lộc, Cẩm Xuyên mỗi đơn vị xảy ra 6 vụ; Nghi Xuân 5 vụ. Nguyên nhân các vụ tai nạn phần lớn do người điều khiển phương tiện xe mô tô không chú ý quan sát (3 vụ), tránh vượt sai (1 vụ), đi sai làn đường, phần đường, không làm chủ tốc độ... Thống kê 10 tháng năm 2023, toàn tỉnh xảy ra 194 vụ TNGT, làm chết 127 người, 104 người bị thương. Trong tháng, lực lượng Công an tỉnh đã tuần tra, kiểm soát, lập biên bản, xử lý 2.642 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, phạt tiền gần 5 tỷ đồng, tước 483 giấy phép lái xe, tạm giữ 508 mô tô, 40 ô tô, 15 phương tiện khác. Thanh tra Sở GTVT lập biên bản xử lý 25 trường hợp vi phạm, xử phạt số tiền 127 triệu đồng, tước 1 giấy phép lái xe, 3 phù hiệu.

Khoảng 21h ngày 20/10, trong lúc đang làm nhiệm vụ tuần tra tại khu vực xã Hòa Tiến (Hòa Vang, TP Đà Nẵng), Đại úy Đặng Quang Cảnh và Trung úy Nguyễn Thanh Tâm, thuộc Đội Cảnh sát giao thông-Trật tự Công an Hòa Vang, nghe tiếng hô hoán có người đuối nước tại hồ nước bên cạnh nghĩa trang liệt sĩ. Đại úy Cảnh và Trung úy Tâm nhanh chóng tiếp cận hồ nước, phát hiện tại hồ nước có 2 em học sinh đang bị đuối nước. Đại úy Cảnh và Trung úy Tâm đã kịp thời nhảy xuống hồ và vớt lên được 2 em học sinh, 1 nam và 1 nữ. Hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Hiện học sinh nam sức khỏe đã ổn định, học sinh nữ cũng dần hồi phục.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 21-22/10, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời lạnh, vùng núi phía bắc có nơi trời rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 19-22 độ C, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 16-19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 14 độ C. Ngày và đêm 21/10, Bắc vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Bình Định đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan, vùng biển phía Tây của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8. Cảnh báo, ngày và đêm 22/10, khu vực vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 1,5-3m.

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong thừa ủy quyền của Thủ tướng báo cáo Quốc hội về công tác phòng chống tham nhũng năm 2023. Báo cáo cho thấy, năm 2023, có 55 người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu bị kết luận thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng. Trong đó, có 13 người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu bị xử lý hình sự do thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng. Về kiểm tra, trong năm qua, các bộ, ngành, địa phương đã tiến hành hơn 7.000 cuộc, phát hiện 331 vụ việc và 624 người vi phạm; đã xử lý hành chính 246 người, chuyển xử lý hình sự 2 người, kiến nghị thu hồi 45,2 tỷ đồng; chuyển đổi vị trí công tác 45.192 lượt cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng. (XEM CHI TIẾT)