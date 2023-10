Bản tin 8H: 40 doanh nghiệp nợ thuế, nợ phạt hơn 550 tỷ đồng

TPO - Theo danh sách 40 doanh nghiệp bị nợ tiền phạt, nợ tiền thuế của tỉnh Lào Cai, doanh nghiệp nợ ít nhất là 2,3 triệu đồng, nợ nhiều nhất là 107,3 tỷ đồng.

Cổng thông tin điện tử Cục Hải quan tỉnh Lào Cai vừa công bố công khai danh sách 40 doanh nghiệp bị nợ tiền phạt, nợ tiền thuế xuất nhập khẩu tháng 10/2023 với tổng số tiền hơn 550 tỷ đồng. Trong số đó các doanh nghiệp nợ nhiều tiền thuế, tiền phạt nhiều nhất là: Công ty TNHH thương mại Hoàng Lan (Lô K5, Khu công nghiệp Đông Phố Mới, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai) nợ 107,3 tỷ đồng; Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Lào Cai (tổ 35, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai) nợ 67,4 tỷ đồng; Công ty TNHH xây dựng Lan Anh (tổ 35, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai) nợ 56,2 tỷ đồng; Công ty TNHH Thùy Linh (tổ 52, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai) nợ 52,7 tỷ đồng; Công ty cổ phần khai khoáng Minh Đức (số 79, phố Quy Hóa, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai) nợ 52,7 tỷ đồng. Doanh nghiệp bị nợ tiền phạt, nợ tiền thuế ít nhất là 2,3 triệu đồng.

Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV khai mạc sáng 23/10, tại Hà Nội. Kỳ họp dự kiến diễn ra trong 22 ngày, chia theo hai đợt: Đợt 1 họp trong 15 ngày, từ ngày 23/10 đến 10/11; đợt 2 họp trong 7 ngày, từ ngày 20/11 đến 28/11. Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm với 44 chức danh. Danh sách này sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội phê chuẩn chính thức vào ngày thứ hai của kỳ họp (24/10). Phó trưởng Ban Công tác Đại biểu Nguyễn Tuấn Anh cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhận được đầy đủ tất cả báo cáo của người có liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm. Báo cáo đã được gửi đến các đại biểu Quốc hội trước 20 ngày để nghiên cứu và cho ý kiến. Theo chương trình nghị sự dự kiến, Quốc hội dành 1,5 ngày để lấy phiếu tín nhiệm.

Chiều 22/10, lãnh đạo Công an huyện Mộc Châu (Sơn La) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe mô tô đặc chủng của CSGT và người dân, khiến 3 nạn nhân bị thương. Theo vị lãnh đạo, khoảng 20h ngày 21/10, trên quốc lộ 43, thuộc địa phận tiểu khu Nhà Nghỉ, thị trấn Nông trường Mộc Châu, xe mô tô đặc chủng của lực lượng CSGT Công an huyện Mộc Châu đang đi làm nhiệm vụ thì xảy ra va chạm với xe máy BKS 26AA-183.xx. Tại hiện trường, 2 phương tiện bị hư hỏng, 2 cán bộ CSGT cùng một người dân ngã ra đường, bị thương. Hiện sức khỏe của các nạn nhân đã hồi phục và được xuất viện. Qua xác minh ban đầu, đây chỉ là va chạm giao thông bình thường.

Liên quan 2 vụ chìm tàu câu mực khiến 13 ngư dân Quảng Nam mất tích ở Trường Sa, tối 22/10, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết, lúc 11h25 cùng ngày, tàu Cảnh sát biển 8002 kết thúc tìm kiếm cứu nạn, được lệnh di chuyển cứu nạn và chở 1 ngư dân của tàu cá tỉnh Quảng Ngãi bị tai biến về đất liền; đồng thời bàn giao công tác chỉ huy tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường cho tàu KN 471 tiếp tục tìm kiếm. Lúc 18h, các tàu của Vùng 4 Hải quân cũng kết thúc tìm kiếm 13 ngư dân còn mất tích của 2 tàu chìm. Hiện, 13 ngư dân mất tích sau vụ chìm tàu vẫn chưa được tìm thấy.

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 63/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của một số Thông tư quy định về phí, lệ phí của Bộ trưởng Bộ Tài chính nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Trong đó, Thông tư 63 sửa đổi Thông tư 25/2021 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam. Kể từ ngày 1/1/2024 đến hết ngày 31/12/2025, công dân Việt Nam nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu theo hình thức trực tuyến (cấp hộ chiếu online) sẽ được áp dụng mức thu phí bằng 90% mức thu phí hiện hành. Kể từ ngày 1/1/2026, mức thu lệ phí cấp hộ chiếu online sẽ quay về mức 100%.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 23/10, Bắc Bộ duy trì hình thái thời tiết trời lạnh về đêm và sáng sớm. Tuy nhiên, nhiệt độ cao nhất khu vực này tăng nhẹ khoảng 1 độ C. Các tỉnh từ Quảng Bình đến Đà Nẵng từ đêm 22 đến ngày 24/10 mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 80-170mm, có nơi trên 250mm. Ngày 23 đến ngày 24/10, các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam và Quảng Ngãi mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 50-100mm, có nơi trên 150mm. Từ 25/10, mưa lớn ở Trung Trung Bộ giảm dần, vùng mưa lớn xu hướng mở rộng lên Bắc Trung Bộ.