Ban Thanh niên Quân đội giúp đồng bào Tuyên Quang khắc phục hậu quả bão lũ

TPO - Tiếp tục chuỗi hoạt động chung tay giúp người dân vùng bão lũ ở khu vực miền Bắc khắc phục hậu quả sau cơn bão số 3, ngày 21/9, Ban Thanh niên Quân đội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội tổ chức trao quà tặng nhân dân tỉnh Tuyên Quang và cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 316 (Quân khu 2).

Theo đó, tại Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang và Sư đoàn 316, đoàn công tác của Ban Thanh niên Quân đội (TNQĐ) và các đơn vị đồng hành đã trao tặng 500 thùng mỳ tôm; 700 thùng sữa, nước tinh khiết và nước tăng lực; 200 thùng bánh kẹo; 1 tấn gạo, đường; 100 áo phao; 10 triệu đồng tiền mặt...

Bà Tăng Thị Dương - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang, cho biết, hoàn lưu bão số 3 đã gây mưa to, ngập trên diện rộng gây thiệt hại rất nhiều về kinh tế và đời sống của người dân trên địa bàn tỉnh. Công tác khắc phục hậu quả đã và đang được các cơ quan, ban ngành của tỉnh, lực lượng vũ trang và người dân tiến hành để sớm ổn định trở lại.

Theo bà Dương, những sẻ chia kịp thời của đồng bào cả nước đối với các tỉnh miền Bắc chịu thiệt hại do cơn bão số 3 và hoàn lưu bão gây ra (trong đó có tỉnh Tuyên Quang) đã mang tới sự động viên cả về vật chất lẫn tinh thần to lớn đối với chính quyền và người dân trong tỉnh. Các phần quà do đoàn công tác trao tặng hôm nay sẽ được phân bổ kịp thời tới người dân bị thiệt hại.

Đại tá Lâm Dũng Tiến - Phó Chính uỷ Sư đoàn 316 (Quân khu 2), cho biết, trong những ngày qua, với tinh thần vì nhân dân quên mình, gần 1.500 cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn đã kịp thời có mặt tại những nơi xung yếu nhất, khó khăn nhất, nguy hiểm nhất để giúp đỡ nhân dân, tham gia cứu người, cứu tài sản và khắc phục hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Bắc. Đặc biệt là các khu vực bị thiệt hại nặng nề về người và tài sản như thôn Làng Nủ ở xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.

“Đoàn công tác đã mang tới những món quà chứa đựng tình cảm đồng đội, tình quân dân sâu sắc. Đây là nguồn cổ vũ, động viên rất lớn để chúng tôi giữ vững quyết tâm cùng với nhân dân các tỉnh trên địa bàn Quân khu 2 khắc phục hậu quả của cơn bão số 3, bảo vệ sự bình yên của nhân dân, xây dựng địa bàn vững mạnh, xây dựng tình quân dân gắn bó máu thịt ngày càng bền chặt”, Đại tá Lâm Dũng Tiến nói.

Theo Đại tá Trần Viết Năng - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Trưởng Ban TNQĐ, với tấm lòng chân thành nhất cùng tinh thần giúp đỡ nhân dân trong nguy khó là “mệnh lệnh từ trái tim”, trong dịp này, Ban TNQĐ và các đơn vị đồng hành đã tổ chức chuỗi hoạt động trao tặng quà trị giá nhiều tỷ đồng, gồm những nhu yếu phẩm, vật dụng, đồ dùng sinh hoạt, thuốc men thiết yếu, tiền mặt cho người dân một số tỉnh miền Bắc và một số đơn vị Quân đội đang thực hiện nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả cơn bão số 3 và mưa lũ, sạt lở sau bão.