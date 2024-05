Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định nhân sự ở An Giang

Ban Bí thư chỉ định đại tá Thạch Thanh Tú-Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Chiều 23/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để công bố quyết định của Ban Bí thư và thực hiện quy trình về công tác cán bộ.

Theo báo An Giang, tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang Ngô Hồng Yến đã công bố quyết định của Ban Bí thư chỉ định đại tá Thạch Thanh Tú- Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trên cơ sở ý kiến thống nhất giới thiệu nhân sự của Ban Bí thư, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang tiến hành bầu bổ sung đồng chí Thạch Thanh Tú vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang, nhiệm kỳ 2020 – 2025.