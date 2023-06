Ban Bí thư chỉ định nhân sự tại Sóc Trăng

TPO - Ngày 30/6, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 18, tỉnh Sóc Trăng đã công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ và thực hiện quy trình bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng.

Theo báo Sóc Trăng, sáng 30/6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng khóa XIV đã tổ chức Hội nghị lần thứ 18 để đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ 6 tháng đầu năm 2023 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; cho ý kiến các nội dung tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình theo thẩm quyền.

Tại hội nghị, theo báo cáo, kinh tế của tỉnh 6 tháng đầu năm có bước tăng trưởng. Tình hình sản xuất, tiêu thụ lúa, rau màu, cây ăn trái tương đối thuận lợi, giá tăng cao hơn so với cùng kỳ; tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được kiểm soát; diện tích tôm bị thiệt hại giảm so cùng kỳ. Thu ngân sách đạt khá. Giải ngân vốn đầu tư công tăng so với cùng kỳ. Công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án được tăng cường chỉ đạo, đạt kết quả tích cực...

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn nhấn mạnh, tốc độ tăng trưởng 6 tháng đầu năm của tỉnh chỉ đạt 1,83%; các ngành chức năng cần báo cáo, đánh giá thêm về tốc độ tăng trưởng sụt giảm; những vấn đề cần quan tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Tốc độ tăng trưởng của tỉnh đạt thấp, dưới 2%, ngành chuyên môn cần có biện pháp, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Dự án thành phần 4 thuộc Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 mặc dù đã khởi công nhưng các địa phương vẫn phải tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ các giai đoạn theo đúng kế hoạch; đồng thời, khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng Dự án Xây dựng cầu Đại Ngãi để kịp thời gian khởi công (dự kiến cuối quý III năm 2023).

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng thực hiện quy trình bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Theo đó, đại tá Trần Quốc Khởi - Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được Ban Bí thư chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng bầu đại tá Trần Quốc Khởi vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng, với số phiếu đạt 100%.