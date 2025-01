Bác sĩ bày cách giữ sức khỏe trong 'mùa' tiệc tất niên

Hậu quả dễ thấy của những bữa tiệc cuối năm triền miên

Lạm dụng thực phẩm giàu đường, chất béo, cùng việc tiêu thụ đồ uống có cồn thường xuyên dễ dẫn đến tăng cân, mất cân bằng dinh dưỡng và suy giảm hệ miễn dịch. Điều này là rất khó tránh trong thực đơn của những bữa tiệc cuối năm.

Theo chuyên gia dinh dưỡng, TS.BS. Trương Hồng Sơn (Viện Y học ứng dụng Việt Nam), thực đơn trong các bữa tiệc hầu hết là các món giàu đạm, giàu béo nên năng lượng từ đây có thể cao gấp nhiều lần so với nhu cầu, ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Việc ăn uống dư thừa chất béo làm tăng triglycerid máu, tăng cholesterol toàn phần và cholesterol tỷ trọng thấp LDL- cholesterol. Đây là những tác nhân làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch như xơ vữa động mạch, cao huyết áp, bệnh mạch vành. Đặc biệt đối với những người đã có sẵn các bệnh nền như tăng huyết áp, tim mạch, tiểu đường... việc ăn uống quá độ sẽ khiến tình trạng bệnh diễn biến nặng nề hơn. Bên cạnh đó, việc sử dụng rượu, bia- hầu như khó tránh trong các bữa tiệc- sẽ làm suy yếu hệ miễn dịch, giảm sức đề kháng của cơ thể. Uống quá nhiều rượu sẽ sinh ra các bệnh liên quan đến gan, thoái hóa hệ thần kinh, nhiễm độc, bệnh dạ dày và bệnh tim. Đó là những bệnh có tỉ lệ tử vong cao.

Ngoài ra, cuối năm hầu như ai cũng bị thiếu ngủ và lịch trình dày đặc, khiến cơ thể không được nghỉ ngơi đầy đủ, ảnh hưởng đến tinh thần và năng lượng.

Để giữ cho cơ thể không bị mệt vì chế độ dinh dưỡng và sinh hoạt phản khoa học trong dịp này, các bạn cần biết một số nguyên tắc.

Người khôn ngoan không để bụng đói trước khi đến bữa tiệc

Mặc dù không thể tránh hoàn toàn việc tham gia các bữa tiệc, bạn vẫn có thể kiểm soát chế độ ăn uống. Chuyên gia dinh dưỡng, TS.BS. Trương Hồng Sơn khuyên rằng, chúng ta không nên đi dự tiệc với một cái bụng rỗng, bởi điều đó khiến chúng ta có thể khó kiềm chế trước một bàn tiệc ngon lành.

Trước khi đến tiệc, bạn hãy ăn một bữa nhẹ giàu protein và chất xơ để giảm cảm giác đói, giúp hạn chế việc ăn quá nhiều. Tại buổi tiệc, ưu tiên chọn các món ăn ít dầu mỡ, nhiều rau xanh, trái cây và hạn chế đồ chiên rán, bánh kẹo ngọt. Dĩ nhiên, với đồ uống có cồn như rượu bia và các loại nước ngọt thì bạn luôn cần hạn chế, không chỉ trong những bữa tiệc triền miên.

Có 3 kinh nghiệm nhỏ mách bạn khi tham dự tiệc tùng. Một là, bạn hãy ăn nhiều salad ngay từ đầu. Món salad giàu chất xơ trước khi bắt đầu bữa ăn sẽ giúp bạn cảm thấy no nhanh hơn, nhờ vậy mà bạn sẽ tiêu thụ ít calo hơn so với mức có thể khi ăn các món chính. Hai là, bạn nên uống các loại canh/súp trong bữa ăn vì khiến bạn no bụng và ấm bụng trước khi uống rượu bia. Ba là, bạn hãy luôn có một cốc nước lọc đầy để bên cạnh và cố gắng uống rải rác trong cả bữa tiệc. Hành động này sẽ khiến bạn giảm tiêu thụ đồ ăn và cả rượu bia trong suốt bữa tiệc.