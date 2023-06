Bắc Kạn điều động, bổ nhiệm một số cán bộ chủ chốt

TPO - Tại cuộc họp báo ngày 30/6 do Bộ Công an tổ chức, Thiếu tướng Lê Xuân Minh - Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) cho biết, Bộ Công an hiện đang tiến hành điều tra về đồng tiền ảo Pi.