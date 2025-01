Bà Rịa – Vũng Tàu: Thí điểm bầu Bí thư cấp ủy tại đại hội Đảng cấp cơ sở

Ngày 15/1, Đảng bộ phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đây là đại hội điểm cấp cơ sở của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đồng thời thí điểm bầu Bí thư cấp ủy tại đại hội.

Đại hội có sự tham gia của 139 đại biểu chính thức đại diện cho 346 đảng viên đang sinh hoạt tại 14 chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường Hắc Dịch, cùng hơn 80 đại biểu đại diện lãnh đạo các ban Đảng của Tỉnh ủy, đại diện các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu.

Báo cáo sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025, phường Hắc Dịch đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện. Tình hình kinh tế-xã hội trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực, an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống của nhân dân nâng lên rõ rệt. Mức hưởng thụ văn hóa của người dân đạt 47,5 lần/người/năm. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 94,5%. Toàn phường còn 21 hộ nghèo chuẩn tỉnh (giảm 106 hộ so với đầu nhiệm kỳ).

Tổng giá trị sản xuất đến năm 2025 đạt khoảng 6.664 tỷ đồng, tăng bình quân 14,34%, vượt 1,25% so với Nghị quyết. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, thương mại-dịch vụ (57,74%), công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp (38,5%) và nông nghiệp (3,76%).

Thu, chi ngân sách đảm bảo đúng luật và phát huy hiệu quả. Số cơ sở sản xuất tăng 55 so với đầu nhiệm kỳ. Hoạt động thương mại phát triển, đảm bảo cung ứng vật tư, hàng hóa, đáp ứng nhu cầu của người dân. Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Hắc Dịch giải quyết việc làm cho hơn 2.600 lao động trong và ngoài địa phương.

Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển phù hợp với tính chất đô thị. Công tác quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng, tài nguyên và bảo vệ môi trường chuyển biến tích cực, đi vào nền nếp. Các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo được triển khai đầy đủ, kịp thời.

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên không ngừng được nâng lên, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy, đồng thuận xã hội được tăng cường.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Nguyễn Văn Việt, Bí thư Thị ủy Phú Mỹ nhấn mạnh, đại hội có ý nghĩa rất quan trọng khi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn làm đại hội điểm và thí điểm bầu bí thư cấp ủy trực tiếp tại đại hội, để trực tiếp chỉ đạo, đánh giá rút kinh nghiệm về công tác tổ chức đại hội cấp cơ sở trong toàn tỉnh. Đây là niềm vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm rất lớn.

Đánh giá cao những thành tích mà Đảng bộ và Nhân dân phường Hắc Dịch đạt trong nhiệm kỳ vừa qua, Bí thư Thị ủy Phú Mỹ đề nghị trong thời gian tới, Đảng bộ phường Hắc Dịch tiếp tục đoàn kết, năng động, sáng tạo, nắm bắt thời cơ, tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra, góp phần cùng với Đảng bộ thị xã quyết tâm xây dựng thành phố Phú Mỹ phát triển giàu mạnh, bền vững.

Kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị cơ sở, đảm bảo hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả. Giữ vững mục tiêu tăng trưởng bền vững, thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao chỉ số xếp hạng cải cách hành chính, triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án thành lập thành phố Phú Mỹ ngay sau khi được phê duyệt.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án trọng điểm theo kế hoạch được giao. Tăng cường công tác quản lý đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường. Tiếp tục chỉnh trang đô thị, xây dựng phường Hắc Dịch kiểu mẫu, khang trang, hiện đại. Hoàn thành mục tiêu xóa nghèo bền vững theo chuẩn tỉnh trong quý I/2025.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hắc Dịch khóa VII, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 15 người. Đồng thời, bầu Bí thư cấp ủy trực tiếp tại Đại hội. Theo đó, ông Phan Minh Hợp, Bí thư Đảng ủy phường Hắc Dịch khóa VI được bầu trực tiếp, giữ chức danh Bí thư Đảng ủy phường Hắc Dịch khóa VII, với số phiếu 139, đạt tỷ lệ 100%.