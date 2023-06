Bà Rịa - Vũng Tàu sắp khởi công 3 dự án hạ tầng chục ngàn tỷ đồng

TPO - Trong hai ngày 17 - 18/6, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức lễ khởi công dự án nâng cấp mở rộng Tỉnh lộ 994 (2.300 tỷ đồng), dự án thành phần 3 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 (hơn 5.000 tỷ đồng), dự án cầu Phước An (4.900 tỷ đồng).

Ông Nguyễn Công Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ký văn bản, thông báo kế hoạch tổ chức lễ khởi công dự án nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 994 (đường DT994 - ven biển Vũng Tàu - Bình Thuận).

Theo đó, lễ khởi công dự án sẽ được tổ chức vào lúc 8h ngày 17/6 tại đường Trường Sa, phường 12, TP.Vũng Tàu. Dự án nâng cấp, mở rộng tỉnh lộ 994 do Ban quản lý dự án chuyên ngành giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư khoảng 2.300 tỷ đồng.

Đường DT994 sau khi nâng cấp mở rộng có bề rộng 42 m và dài gần 100 km nối liền 5 địa phương của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trên một trục. Đường DT994 kéo dài từ xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu đến các huyện Long Điền, Đất Đỏ và kết thúc tại điểm giáp với quốc lộ 55 ở xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc.

Đường DT994 cũng sẽ nối vào đường Long Sơn - Cái Mép để thành một trục động lực nối các khu công nghiệp, cảng container cửa ngõ Cái Mép - Thị Vải ở thị xã Phú Mỹ với các khu đô thị, du lịch, nghỉ dưỡng ven biển Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ngoài ra, ông Nguyễn Công Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng ký văn bản số 92/KH-UBND, thông báo kế hoạch tổ chức lễ khởi công dự án thành phần 3, thuộc dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 và dự án cầu Phước An.

Theo đó, lễ khởi công dự án thành phần 3, thuộc dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 được tổ chức tại Km34+200, dự án Biên Hòa - Vũng Tàu, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Còn lễ khởi công dự án cầu Phước An tại đầu cầu Phước An bờ bên Bà Rịa - Vũng Tàu, tại thị xã Phú Mỹ.

Số lượng đại biểu, khách mời khoảng 300 người, gồm lãnh đạo Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo Tỉnh ủy - UBND tỉnh Đồng Nai... Lễ khởi công dự án thành phần 3, thuộc dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 được tổ chức từ 8 - 9h45. Sau đó, đại biểu sẽ di chuyển qua địa điểm tổ chức lễ khởi công dự án cầu Phước An, buổi lễ bắt đầu từ 10 - 10h45.

Dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có tổng chiều dài hơn 50 km. Sơ bộ tổng mức đầu tư giai đoạn 1 khoảng gần 18.000 tỷ đồng. Trong đó, dự án thành phần 3 (Km34+200-Km53+700) với chiều dài khoảng 19 km, nằm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng hơn 5.000 tỷ đồng. Trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khoảng 1.300 tỷ đồng.

Dự kiến, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sẽ cơ bản hoàn thành trong năm 2025. Quy mô giai đoạn hoàn chỉnh 6 - 8 làn xe ô tô, giai đoạn 1 quy mô 4 - 6 làn xe.

Trong khi đó, dự án cầu Phước An được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt ngày 4/1/2022. Cầu Phước An là công trình giao thông cấp đặc biệt do UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp quyết định đầu tư. Chủ đầu tư là Ban quản lý dự án giao thông khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải với mức đầu tư 4.900 tỷ đồng. Tổng diện tích dự án là 13,19 ha, trong đó phạm vi thuộc địa phận tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là 4,67 ha.

Cầu Phước An có chiều dài 4,3 km, trong đó phần cầu vượt sông Thị Vải dài 3.514 m, còn lại là đường dẫn. Phần tuyến được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị có vận tốc 70 km/h.

Theo thiết kế, phần cầu dẫn có chiều rộng 23,5 m; cầu chính rộng 25 m gồm 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ. Tháp cầu trụ chính cầu Phước An làm bằng bê tông cốt thép vuốt cong vào giữa tạo kiến trúc, hình dạng “Ngọn lửa - Cánh buồm” theo phương án kiến trúc đã được phê duyệt. Công trình sẽ hoàn thành công trình sau 5 năm thi công.

Hơn 10 năm qua, hệ thống cảng biển container nước sâu Cái Mép-Thị Vải đã đi vào hoạt động nhưng mới chỉ đạt khoảng 50% công suất thiết kế. Một trong những nguyên nhân là cảng này thiếu kết nối giao thông với các tỉnh thành miền Đông và miền Tây.

Do đó, cầu Phước An có ý nghĩa quan trọng nhằm kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành với khu vực Cái Mép - Thị Vải, giúp việc vận chuyển hàng hóa từ Đồng bằng sông Cửu Long và các khu vực lân cận đến cụm cảng Cái Mép - Thị Vải nhanh chóng hơn. Thuận lợi về giao thông kết nối sẽ giúp Bà Rịa - Vũng Tàu có lợi thế hơn để thu hút nguồn hàng về cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, qua đó phát huy thế mạnh từ kinh tế cảng biển.