Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ định Bí thư, Phó Bí thư huyện Long Đất sau sáp nhập

TPO - Từ 1/1/2025, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có thêm huyện Long Đất. Trong đó, ông Trần Thượng Chí giữ chức Bí thư Huyện ủy, ông Trần Thanh Hùng và bà Đỗ Thị Hồng làm Phó Bí thư Huyện ủy Long Đất nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ban hành quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy Long Đất nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo đó, chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Long Đất nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm 55 người, Ban Thường vụ Huyện ủy Long Đất gồm 14 người.

Chỉ định ông Trần Thượng Chí - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Long Đất nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chỉ định ông Trần Thanh Hùng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đất Đỏ giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Long Đất nhiệm kỳ 2020 - 2025, bà Đỗ Thị Hồng - Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Long Đất nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Quyết định có hiệu lực từ 1/1/2025. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Long Đất lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác. Lãnh đạo, phân công nhiệm vụ đối với các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy Long Đất và các chức danh lãnh đạo, quản lý theo phân cấp và theo các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1256/NQ-UBTVQH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2023 - 2025.

Theo đó, Bà Rịa - Vũng Tàu thành lập huyện Long Đất trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên 77,67 km2, quy mô dân số 155.438 người của huyện Long Điền và toàn bộ diện tích tự nhiên 189,74 km2, quy mô dân số 86.063 người của huyện Đất Đỏ.

Sau khi thành lập, huyện Long Đất có diện tích tự nhiên là 267,42 km2 và quy mô dân số là 241.501 người.

Các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Long Đất sẽ được sắp xếp theo lộ trình. Cụ thể, thành lập xã Tam An trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên 5,98 km2, quy mô dân số 4.706 người của xã An Nhứt, toàn bộ diện tích tự nhiên 17,39 km2, quy mô dân số 9.457 người của xã An Ngãi và toàn bộ diện tích tự nhiên 13,75km2, quy mô dân số 8.470 người của xã Tam Phước. Sau khi thành lập, xã Tam An có diện tích tự nhiên là 37,12 km2 và quy mô dân số là 22.633 người.

Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên 18,15 km2, quy mô dân số 4.785 người của xã Lộc An vào xã Phước Hội. Sau khi nhập, xã Phước Hội có diện tích tự nhiên là 40,82 km2 và quy mô dân số là 12.395 người.

Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên 12,98 km2, quy mô dân số 4.609 người của xã Long Mỹ vào thị trấn Phước Hải. Sau khi nhập, thị trấn Phước Hải có diện tích tự nhiên là 28,92 km2 và quy mô dân số là 30.545 người.

Sau khi sắp xếp, huyện Long Đất có 11 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 7 xã là Láng Dài, Long Tân, Phước Hội, Phước Hưng, Phước Long Thọ, Phước Tỉnh, Tam An và 4 thị trấn là Đất Đỏ, Long Điền, Long Hải, Phước Hải.

Nghị quyết sẽ giải thể Tòa án nhân dân huyện Long Điền và Tòa án nhân dân huyện Đất Đỏ, giải thể Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Điền và Viện kiểm sát nhân dân huyện Đất Đỏ.

Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ được thành lập Tòa án nhân dân huyện Long Đất và Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Đất. Tòa án nhân dân huyện Long Đất có trách nhiệm kế thừa nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án nhân dân huyện Long Điền và Tòa án nhân dân huyện Đất Đỏ theo quy định.

Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Đất có trách nhiệm kế thừa nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Điền và Viện kiểm sát nhân dân huyện Đất Đỏ theo quy định của pháp luật.