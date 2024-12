Hải Phòng cần tập trung nguồn lực phát triển hạ tầng sau sắp xếp đơn vị hành chính

TPO - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị thành phố Hải Phòng tổ chức thực hiện Nghị quyết 169 và 1232 đồng bộ, hiệu quả, hoàn thiện mô hình tổ chức chính quyền đô thị đảm bảo tính ổn định, thống nhất, không gây gián đoạn hoạt động quản lý Nhà nước và cung cấp dịch vụ công; tập trung nguồn lực nâng cấp, phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, tạo sức hút các nhà đầu tư, nâng cao chất lượng sống người dân.

Thành lập thành phố Thủy Nguyên từ 1/1/2025

Chiều 18/12, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác dự Hội nghị công bố Nghị quyết 169 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị TP. Hải Phòng và Nghị quyết 1232 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã TP. Hải Phòng giai đoạn 2023-2025.

Nghị quyết 169 được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 8 ngày 30/11/2024 về tổ chức chính quyền đô thị Hải Phòng nhằm thể chế hóa chủ trương, mục tiêu xây dựng chính quyền đô thị với bộ máy tinh gọn, hiệu quả, hiệu lực, phát huy tiềm năng, lợi thế và phù hợp với thực tiễn.

Định hướng phát triển của Hải Phòng theo Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo Nghị quyết 169, chính quyền địa phương ở TP. Hải Phòng, TP. Thủy Nguyên, huyện, xã, thị trấn tại thành phố là cấp chính quyền địa phương gồm: HĐND và UBND. Chính quyền địa phương ở các quận, phường tại thành phố là UBND quận, phường. Nghị quyết 169 có hiệu lực thi hành từ 1/1/2025; việc tổ chức chính quyền đô thị tại Hải Phòng theo mô hình quy định tại Nghị quyết 169 được thực hiện từ 1/7/2026.

Nghị quyết 1232 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sắp xếp quận Hải An, huyện Thủy Nguyên và các đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc. Thành lập thành phố Thủy Nguyên và các phường trực thuộc. Sau khi sắp xếp, TP. Thủy Nguyên có 21 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 17 phường và 4 xã.

Sắp xếp huyện An Dương, quận Hồng Bàng và các đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc. Thành lập quận An Dương và các phường trực thuộc. Sau sắp xếp, quận An Dương có 10 phường, quận Hồng Bàng có 10 phường.

Nghị quyết 1232 cũng sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc TP. Hải Phòng. Theo đó, huyện Tiên Lãng có 18 xã và thị trấn, huyện Vĩnh Bảo có 19 xã và 1 thị trấn, huyện Kiến Thụy có 16 xã và 1 thị trấn; quận Ngô Quyền có 8 phường, quận Lê Chân và Kiến An mỗi quận có 7 phường.

Sau khi sắp xếp, Hải Phòng có 15 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 8 quận, 6 huyện và 1 thành phố; 167 đơn vị hành chính cấp xã gồm 79 phường, 7 thị trấn và 81 xã.

Tập trung nguồn lực phát triển hạ tầng sau sắp xếp

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị thành phố Hải Phòng tập trung một số nhiệm vụ để triển khai hiệu quả Nghị quyết 169 và Nghị quyết 1232.

Trọng tâm là tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả, hoàn thiện mô hình tổ chức chính quyền đô thị đảm bảo tính ổn định, thống nhất, không gây gián đoạn trong hoạt động quản lý Nhà nước và cung cấp dịch vụ công. Nhanh chóng kiện toàn hệ thống chính quyền các cấp sau sắp xếp, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đơn giản hóa các thủ tục hành chính, nhất là liên quan đến thay đổi giấy tờ, hồ sơ của người dân và doanh nghiệp sau sắp xếp. Giải quyết thấu đáo các vướng mắc, kiến nghị phát sinh. Bảo đảm quyền lợi chính đáng của cán bộ, công chức, người lao động nhất là những người chịu tác động từ việc tinh giản biên chế hoặc sắp xếp lại vị trí việc làm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, quan trọng nhất là sắp xếp lại đơn vị hành chính phải đạt kinh tế - xã hội của địa phương phát triển hơn, doanh nghiệp được phục vụ thuận lợi hơn, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được tốt hơn; các giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn, trao quyền và phát huy hiệu quả.

Hải Phòng cần phân cấp mạnh mẽ cho chính quyền thành phố trong các lĩnh vực, như: Quản lý đô thị, quy hoạch, đầu tư, tài chính, bảo đảm tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm; xây dựng các chính sách, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với quy mô, đặc thù của các đơn vị hành chính sau sắp xếp.

Tập trung nguồn lực vào phát triển, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, tạo sức hút các nhà đầu tư và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, hướng tới mục tiêu trở thành đô thị thông minh, hiện đại.

Tại hội nghị, ông Lê Tiến Châu – Bí thư Thành ủy Hải Phòng, khẳng định, việc triển khai thực hiện đồng thời hai nghị quyết nêu trên là bước đột phá trong nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, năng lực quản trị, điều hành của chính quyền thành phố Hải Phòng, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đô thị lớn trong giai đoạn tới, khắc phục được những khó khăn, vướng mắc của tổ chức chính quyền thành phố hiện nay.

Đồng thời, góp phần tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, giảm chi ngân sách nhà nước; mở rộng không gian phát triển, phát huy tiềm năng, lợi thế của các địa phương của Thành phố; giữ vững quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhấn mạnh, đây chính là cơ hội, tiền đề để thành phố Hải Phòng phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, tự tin bứt phá như mong muốn của Tổng Bí thư Tô Lâm: “Biến Hải Phòng thành Singapore thứ hai”.