Ba người trong một gia đình ở Bắc Giang tử vong nghi do ngạt khí

TPO - Hai vợ chồng và 1 người con ở xã An Hà, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) tử vong, nghi do ngạt khí khi sưởi ấm bằng than hoa.

Trao đổi với Tiền Phong, một lãnh đạo UBND huyện Lạng Giang cho biết: trên địa bàn thôn Mia, xã An Hà vừa xảy ra vụ việc 3 người trong một gia đình tử vong. Cụ thể sáng 28/1, anh Nguyễn Văn H (trú xã Yên Vượng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) là người làm thuê cho gia đình anh Đ.V. N ở xã An Hà, không thấy gia đình anh N dậy nên gọi cửa. Không thấy trả lời nên anh H đã gọi bà T là mẹ đẻ anh N. Sau đó, bà T mở cửa nhà, thì phát hiện anh Đ. V. N (SN 1984) và vợ là chị P. T. V (SN 1983) cùng con trai Đ. V. Đ (SN 2019) chết trên giường. Qua sơ bộ khám nghiệm hiện trường trong phòng ngủ nhà anh N (khoảng 20m vuông), cơ quan chức năng phát hiện có 1 thau đang đốt than hoa để sưởi ấm. Nhiều khả năng, anh N cùng vợ và con chết có thể do ngạt khí. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường làm rõ vụ việc. Nguyễn Thắng