Ba cán bộ tỉnh Nghệ An bị bắt vì làm trái công vụ để trục lợi

TPO - Từ năm 2017, nhóm cán bộ này đã móc nối để tiếp nhận hơn 3.000 bộ hồ sơ làm thủ tục đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp với số tiền hơn 7 tỷ đồng.

Ngày 25/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với 3 đối tượng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại khoản 2 Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng gồm Nguyễn Trọng Bình (SN 1962, trú tại phường Hà Huy Tập, TP Vinh), Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh; Phan Đình Hiền (SN 1977, trú tại phường Hà Huy Tập, TP Vinh), Chuyên viên phòng đăng ký kinh doanh Sở KH-ĐT Nghệ An và Lưu Thị Thanh Tâm (SN 1973, trú tại phường Quán Bàu, TP Vinh), chuyên viên Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp, Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Nghệ An.

Trước đó, ngày 14/3, Công an TP Vinh đã ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc đối với 3 cán bộ này. Quá trình khám xét, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan đến vi phạm.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận từ năm 2017 đã móc nối để tiếp nhận hơn 3.000 bộ hồ sơ làm thủ tục đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp với số tiền hơn 7 tỷ đồng.

Ngoài ra, Cơ quan điều tra đã thu thập được nhiều hồ sơ, tài liệu phản ánh hoạt động “môi giới” dự án trên các lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản, xây dựng.

Vụ án đang được tập trung mở rộng điều tra mở rộng.