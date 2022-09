Armenia – Azerbaijan đồng ý ngừng bắn

TPO - Tối 14/9, Armenia và Azerbaijan đồng ý ngừng bắn nhờ những nỗ lực quốc tế, Thư ký Hội đồng An ninh Armenia Armen Grigoryan thông báo.

“Nhờ sự tham gia của cộng đồng quốc tế, chúng tôi đồng ý thỏa thuận ngừng bắn với Azerbaijan từ 20h ngày 14/9”, ông Grigoryan cho biết trong cuộc trả lời phỏng vấn đài truyền hình Armenia ngày 15/9.

Ngày 13/9, Bộ Quốc phòng Armenia nói rằng sau nửa đêm hôm trước, quân đội Azerbaijan đã tấn công dữ dội bằng pháo và súng máy hạng nặng vào các khu dân cư ở Goris, Sotk, và Jemruk.

Hội đồng An ninh Armenia tổ chức họp bất thường và quyết định nhờ Nga hỗ trợ dựa trên Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác và Tương trợ, cũng như từ Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể (CSTO) và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Thủ tướng Armenia cho biết 105 binh lính của họ đã thiệt mạng trong đợt đụng độ mới nhất.

Trong khi đó, Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev cáo buộc quân đội Armenia gây ra đợt đụng độ vừa qua, khẳng định lực lượng của mình chỉ thực hiện biện pháp đáp trả. Theo Bộ Quốc phòng Azerbaijan, 50 binh lính của nước này thiệt mạng trong đợt giao tranh ngắn lần này.

Bình Giang