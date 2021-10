Áp thấp nhiệt đới suy yếu nhưng vẫn gây mưa lớn cho Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

TPO - Mưa lớn, sạt lở khiến bờ kè đá dãy phòng học trường THPT Nam Trà My (Quảng Nam) bị sạt lở nặng, tạo hàm ếch và trôi đất đá xuống sân trường, làm đứt gãy cầu đi bộ nối khu hiệu bộ với các phòng học.

TPO - Dự báo trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, đi sâu vào đất liền khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Từ chiều nay (13/10) đến đêm 15/10, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa to đến rất to.

TPO - Tộc người VaDoma ở quốc gia Châu Phi Zimbabwe là một trong những bộ lạc gây hiếu kỳ nhất trên thế giới. Thay vì 5 ngón chân bình thường, bàn chân của họ chỉ có 2 ngón, phồng to, giống như chân đà điểu.

TPO - Tại một khúc cua góc khuất, chiếc xe máy vẫn di chuyển ngược chiều với tốc độ nhanh dẫn đến cú đâm trực diện với ô tô có gắn camera hành trình. Rất may tài xế ô tô tải đã kịp phanh để tránh một vụ tai nạn.

TPO - Hiện bão số 8 đang di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25km và có khả năng mạnh thêm. Do ảnh hưởng của cơn bão, từ 13-16/10 ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa to đến rất to.