Áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng thế nào đến TPHCM và Nam bộ?

TPO - Do ảnh hưởng bởi áp thấp nhiệt đới, vùng biển từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà Mau (bao gồm vùng biển TPHCM) gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động. Thời tiết các tỉnh, thành Nam bộ hôm nay (22/12) mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào vài nơi.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hồi 7 giờ ngày 22/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 6 độ Vĩ Bắc; 115,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam của khu vực Nam Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (từ 39 - 49km/h), giật cấp 8; di chuyển theo hướng Đông Bắc, tốc độ khoảng 10km/h.

Dự báo đến 7 giờ ngày 23/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 8,3 độ Vĩ Bắc; 114,0 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam quần đảo Trường Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9.

Dự báo đến 7 giờ ngày 24/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 9,8 độ Vĩ Bắc; 111,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây quần đảo Trường Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 10 - 15 km.

Do ảnh hưởng bởi áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Nam của khu vực Nam Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 3 - 5m; biển động. Từ đêm 22/12, vùng biển phía Nam quần đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, sóng biển cao từ 4 - 6m; biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Vùng biển từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà Mau (bao gồm vùng biển TPHCM) gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động. Độ cao sóng từ 2 - 4m. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Phú Quốc gió Đông đến Đông Bắc cấp 4, biển bình thường. Độ cao sóng từ 0,5 - 1,5m. Trên cả hai vùng biển, thời tiết có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

TPHCM và Nam bộ se lạnh, khả năng mưa trái mùa dịp lễ Giáng sinh

Theo cơ quan khí tượng, hiện nay không khí lạnh tiếp tục tăng cường và khuếch tán xuống phía Nam, đồng thời rãnh áp thấp có xu hướng nâng trục lên phía bắc với vùng áp thấp nhiệt đới kể trên.

Trong những ngày gần và trong lễ Giáng sinh, thời tiết TPHCM và các tỉnh, thành Nam bộ chịu ảnh hưởng kết hợp của 2 hệ thống thời tiết này. Về đêm và sáng sớm, thời tiết khu vực se lạnh, nhiệt độ thấp nhất khoảng từ 20 - 23 độ C, có nơi 19 độ C, ban ngày trời nắng nhẹ với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 29 - 32 độ C.

Từ chiều tối 24/12, khả năng có mưa nhỏ ở một số khu vực. Ngày 25/12, có mưa với khả năng một vài nơi có mưa vừa, chủ yếu xảy ra vào khoảng trưa đến chiều tối.