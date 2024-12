Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận có chục điểm bắn pháo hoa đón năm mới

TPO - Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa đón giao thừa tại 8 điểm trên toàn tỉnh. Còn Bình Thuận sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp chào đón năm mới 2025 với thời lượng bắn không quá 15 phút, gồm 90 giàn tầm thấp để phục vụ nhân dân địa phương và khách du lịch.

Ngày 22/12, thông tin từ UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, chính quyền địa phương đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ năm 2025 trên địa bàn.

Theo đó, Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa đón giao thừa tại 8 điểm trên toàn tỉnh, gồm khu vực Bãi Trước (TP Vũng Tàu), quảng trường công viên Bà Rịa (TP Bà Rịa), sân vận động thị xã Phú Mỹ, khu vực bờ hồ thị trấn Phước Bửu (huyện Xuyên Mộc), đường Trần Hưng Đạo nối dài (huyện Châu Đức), cầu tàu 914 (huyện Côn Đảo).

Riêng huyện Long Đất (vừa được sáp nhập từ huyện Long Điền và Đất Đỏ) sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 2 điểm là Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao của 2 huyện trước đó. Nguồn kinh phí tổ chức từ xã hội hóa.

Ngoài ra, Bà Rịa - Vũng Tàu còn tổ chức hàng loạt các hoạt động khác trong dịp Xuân Ất Tỵ 2025, như tuyên truyền kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2025), tổ chức chăm lo cho hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn trên địa bàn, thăm tặng quà cho người có công với cách mạng, gia đình chính sách...

Các hoạt động Hội báo Xuân, các chương trình nghệ thuật mừng Đảng mừng Xuân, các hoạt động thể thao (giải Lân sư rồng, kurash, muay...). Chương trình “Dấu ấn Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2024” sẽ được tổ chức vào lúc 19h ngày 28/1/2025 tại quảng trường công viên Bà Rịa, phục vụ người dân, du khách.

Theo UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, các hoạt động được tổ chức nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong toàn Đảng, toàn dân mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Ất Tỵ năm 2025. Đồng thời, giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng yêu nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Động viên các lực lượng, các tầng lớp nhân dân tích cực học tập, lao động sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội... tại địa phương.

Tương tự, Bình Thuận sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp chào đón năm mới 2025 tại đường Nguyễn Tất Thành (khu vực giữa công viên Nguyễn Tất Thành và hồ điều hòa, TP Phan Thiết) vào lúc 0 giờ ngày 1/1/2025 với thời lượng bắn không quá 15 phút, gồm 90 giàn tầm thấp để phục vụ nhân dân địa phương và khách du lịch. Kinh phí thực hiện từ nguồn kinh phí xã hội hóa, không sử dụng ngân sách Nhà nước.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Thuận được giao chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh, UBND thành phố Phan Thiết xây dựng phương án, kịch bản chi tiết để tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp trong chương trình chào năm mới 2025. Đồng thời, chỉ đạo việc tổ chức tiếp nhận, bảo quản pháo, chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Phan Thiết xây dựng phương án cụ thể, tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp bảo đảm an ninh trật tự, tuyệt đối an toàn.

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức vận động các doanh nghiệp hỗ trợ, tài trợ kinh phí để tổ chức chương trình chào năm mới 2025 và bắn pháo hoa nổ tầm thấp. Sở này cũng là cơ quan đầu mối đặt pháo, hợp đồng mua pháo theo quy định và bàn giao pháo đã mua cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Ngoài ra, TP. Phan Thiết sẽ tổ chức Đường hoa Xuân chào đón Tết cổ truyền Ất Tỵ - 2025, chủ đề “Phan Thiết - Khát vọng vươn xa” gồm 4 phân đoạn. Dự kiến, đường hoa sẽ phục vụ khách tham quan và du xuân từ ngày 24/1 - 3/2/2025 (từ 25 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng âm lịch). Đường hoa Xuân Phan Thiết năm Ất Tỵ - 2025 có 4 phân đoạn là “Cung bậc mùa xuân”, “Khát vọng vươn xa”, “Một thoáng quê hương”, “Phan Thiết - Khát vọng vươn lên”.

Phan Thiết cũng sẽ tổ chức chợ Tết Nguyên đán Ất Tỵ trên địa bàn. Các địa điểm bố trí chợ Tết như hai bên lề đường Nguyễn Huệ sẽ bố trí ngành hàng bánh kẹo, rượu, mứt, bông vải, đồ điện, điện tử, giày dép, mỹ phẩm, tranh ảnh trang trí, đồng hồ. Lề đường Lý Thường Kiệt, Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Duẩn sẽ bố trí ngành hàng bánh kẹo, rượu, mứt, thức ăn đóng gói, nổ đóng cốm, trái cây, bông, chuối...