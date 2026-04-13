Anime gây sốt nhất mùa xuân 2026 lộ diện, không phải Jujutsu Kaisen hay Pháp Sư Tiễn Táng

HHTO - Không phải Jujutsu Kaisen hay Pháp Sư Tiễn Táng, anime được yêu thích nhất mùa xuân năm 2026 lại là cái tên khác.

Mùa anime đầu năm 2026 đã chính thức khép lại với những con số tổng kết đáng chú ý. Bảng xếp hạng được xây dựng dựa trên hệ thống bình chọn quy mô lớn từ trang Anime Corner, thu hút hơn 45 nghìn khán giả tham gia. Các cuộc khảo sát được tổ chức xuyên suốt từ ngày 2/1 đến 27/3 nhằm ghi nhận phản hồi hàng tuần khi các tập phim lên sóng, trước khi bước vào vòng bình chọn cuối cùng trong tuần đầu tháng 4 vừa qua.

Oshi no Ko mùa 3 vươn lên dẫn đầu.

Bất ngờ thay, dẫn đầu bảng xếp hạng lại là Oshi no Ko mùa 3 với 8,75% tổng điểm. Thành công của phần mới nhất này đến từ việc tiếp tục khai thác sâu mặt tối của ngành công nghiệp giải trí, đồng thời đẩy cao kịch tính trong các mối quan hệ nhân vật. Nhịp phim được đánh giá chặt chẽ, nhiều bất ngờ cùng chất lượng hình ảnh ổn định đến những tập cuối cùng. So với các phần trước, mùa 3 rõ ràng mang đến sự tiến bộ rõ rệt.

Xếp ngay sau ở vị trí thứ 2 là Pháp Sư Tiễn Táng mùa 2 với 7,12%. Tác phẩm đạt điểm số khủng tiếp tục ghi điểm nhờ nhịp kể chậm rãi, giàu cảm xúc và chiều sâu triết lý về thời gian, ký ức thông qua nàng pháp sư yêu tinh bất tử Frieren. Trong khi đó, hạng 3 thuộc về Jujutsu Kaisen mùa 3, sự trở lại của một trong những thương hiệu hàng đầu với cốt truyện The Culling Game - vòng đấu sống còn gay cấn và mãn nhãn.

Pháp Sư Tiễn Táng lẫn Jujutsu Kaisen không thể có được ngôi vương.

Theo Anime Corner, kết quả chung cuộc được tính dựa trên 55% đến từ lượt bình chọn và 45% còn lại dựa trên thứ hạng tích lũy qua 12 tuần phát sóng. Cách tính này giúp cân bằng giữa sức hút tức thời và độ bền phong độ của mỗi tác phẩm trong suốt mùa chiếu.