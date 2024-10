Angelina Jolie bị phát hiện lén đưa người đàn ông vào phòng khách sạn

TPO - Thời gian qua, tin đồn tình cảm giữa Angelina Jolie và rapper người Anh Akala đang ngày càng được củng cố. Nguồn tin của The Sun tiết lộ hai người bên nhau suốt 2 đêm trong khách sạn.

Ngày 21/10, The Sun dẫn nguồn tin độc quyền tiết lộ Angelina Jolie đã lén đưa Akala vào phòng cô tại khách sạn The Corinthia ở London (Anh). Họ ở cùng nhau suốt 2 đêm trước khi tham gia các hoạt động liên quan đến sự kiện ra mắt bộ phim Maria do người đẹp sinh năm 1975 đóng chính.

Theo lời kể của nguồn tin, Angelina đến khách sạn trước vào khoảng 20h ngày 16/10. Hai tiếng sau, Akala mới xuất hiện.

“Cặp đôi này đã dành đêm thứ Tư (16/10) và thứ Năm (17/10) bên nhau trong khách sạn, không hề rời đi. Akala lẻn ra khỏi khách sạn bằng một trong những chiếc xe của Angelina vào thứ Sáu (18/10), vài giờ trước buổi ra mắt phim mới của cô ấy tại BFI (Viên phim Anh). Họ sử dụng xe riêng và lối vào bí mật để giữ bí mật mối quan hệ, nhưng đó là sự thật”, nguồn tin mô tả chi tiết.

Angelina đến thủ đô nước Anh để quảng bá cho bộ phim tiểu sử về danh ca opera Maria Callas. Đả nữ Hollywood và bạn trai tin đồn đều tham dự buổi ra mắt phim tại Trung tâm Southbank (khu hợp phức địa điểm nghệ thuật trên bờ nam sông Thames ở London) vào ngày 18/10, nhưng đi riêng. Theo nguồn tin, sau buổi ra mắt, họ cùng nhau dùng bữa tối tại câu lạc bộ tư nhân chỉ dành cho thành viên Soho House.

Đại diện của Angelina Jolie chưa phản hồi khi được hỏi về mối quan hệ thực sự của cô và người đàn ông kém 9 tuổi.

Tin đồn hẹn hò giữa Angelina Jolie và Akala rộ lên vào cuối tháng 8 khi cả hai được phát hiện rời khỏi khách sạn ở Venice, Italy. Trước đó, tạp chí In Touch khẳng định họ tìm hiểu nhau được khoảng một năm.

“Angelina và Akala âm thầm gặp nhau trong hơn một năm nay. Người đàn ông 40 tuổi gốc London, tên thật là Kingslee James McLean Daley, đã gặp Angelina và hai con gái Zahara, Shiloh tại Lễ hội văn học Calabash ở Jamaica vào tháng 5/2023. Một nhân chứng cho biết vào thời điểm đó rằng anh ấy rất bảo vệ bọn trẻ khi dẫn chúng đi xung quanh. Sáu tháng sau, Angelina và Akala cùng nhau ăn tối ở Milan”, trích bài báo.

Nguồn tin của In Touch khẳng định Angelina đánh giá cao Akala từ cách anh đối xử chu đáo với các con cô. Họ còn kết nối với nhau thông qua sở thích hoạt động xã hội, chia sẻ niềm đam mê du lịch và khám phá các nền văn hóa khác nhau.

Tuy nhiên, TMZ nhanh chóng bác bỏ tin đồn. Trang web giải trí tuyên bố họ chỉ là bạn bè và Akala đã có bạn gái, tên là Chanelle. Cô cũng có mặt khi bạn trai và vợ cũ Brad Pitt bị chụp ảnh nhưng bị paparazzi cố tình loại ra. Theo nguồn tin riêng, Angelina cũng thân thiết với Chanelle. Cả ba quen biết nhau nhiều năm.

Nguồn tin của People cũng phủ nhận Angelina hẹn hò rapper kém tuổi.

Bẵng một thời gian, tin đồn Angelina có người yêu mới sau Brad Pitt một lần nữa gây xôn xao giới truyền thông khi Akala liên tục xuất hiện bên người đẹp.

Ngày 28/9, nam ca sĩ cùng nữ diễn viên đến dự bữa tiệc tại phòng nghệ thuật Atelier Jolie ở thành phố New York.

Cùng tuần đó, Akala góp mặt trong buổi ra mắt phim Maria tại Liên hoan phim New York, được tổ chức tại Tully Hall của Trung tâm Alice Lincoln. Người đàn ông Anh quốc được chụp ảnh ôm chào hỏi Pax Thiên, con trai nuôi gốc Việt của Angelina, tại sự kiện này.