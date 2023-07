An Giang truy điệu, cải táng 108 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam

TPO - Ngày 25/7, tại nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc (thị xã Tịnh Biên), UBND tỉnh An Giang tổ chức Lễ truy điệu, cải táng 108 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại chiến trường Campuchia.

Trong mùa khô năm 2022 – 2023, Đội K90 (Quân khu 9) và Đội K93 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang) triển khai nhiều đợt tìm kiếm hài cốt liệt sĩ; đã tổ chức cất bốc được 108 hài cốt liệt sĩ (chưa xác định được thông tin) ở Campuchia và trong nước.

Cụ thể, Đội K90 cất bốc được 38 hài cốt liệt sĩ ở địa bàn 2 tỉnh Kandal và Kampong Chhnang (Campuchia); Đội K93 cất bốc được 70 hài cốt liệt sĩ ở địa bàn 2 tỉnh Takeo và Kampong Speu (Campuchia), huyện Tri Tôn và thị xã Tịnh Biên (An Giang, Việt Nam).

Tại lễ truy điệu tiễn đưa các liệt sĩ trở về với đất mẹ, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình khẳng định, Tổ quốc, Nhân dân ta đời đời ghi nhớ công ơn của các liệt sĩ.

"Dù chưa xác định được danh tính, quê hương các liệt sĩ, song Đảng bộ, quân và dân An Giang nguyện thay mặt nhân dân cả nước, gia đình liệt sĩ sẽ chăm sóc, giữ gìn chu đáo phần mộ các anh như chính người thân yêu ruột thịt của mình. Xin hương hồn các liệt sĩ hãy xem tỉnh An Giang là nơi đất tốt, hiền hòa; bia mộ các anh sẽ mãi được ghi danh, gắn liền với quê hương và con người An Giang”, ông Bình nói.