An Giang có tân Bí thư Tỉnh Đoàn

TPO - Ngày 21/9, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn An Giang đã tổ chức hội nghị kiện toàn nhân sự. Anh Phan Duy Bằng, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn An Giang được bầu làm Bí thư Tỉnh Đoàn An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2017 - 2022.