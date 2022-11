Á hậu Huyền My: Qatar sẽ gây bất ngờ trong trận khai mạc World Cup 2022

TP - Á hậu Việt Nam 2014 nhận định, đội chủ nhà Qatar sẽ gây bất ngờ trong trận đấu khai mạc World Cup 2022 vào lúc 23h ngày 20/11. Huyền My chia sẻ cô có lịch làm việc dày đặc trên trường quay trong dịp World Cup 2022.

“Đúng nghĩa là My sẽ ăn ngủ cùng bóng đá trong mùa World Cup năm nay khi tham gia dẫn nhiều chương trình trên kênh truyền hình K+. Là một người đam mê thể thao, đặc biệt là bóng đá, My cũng rất háo hức và mong chờ giải đấu năm nay chính thức khai mạc. Chắc chắn My cũng sẽ dành thời gian để theo dõi những trận đấu mà mình yêu thích nữa”.

Chia sẻ dự đoán về kết quả của trận đấu khai mạc, Huyền My nói: “Ecuador đã có kinh nghiệm nhiều lần dự World Cup trong khi đây là lần đầu tiên của Qatar. Tuy nhiên, My vẫn dành cảm tình cho đội chủ nhà và dự đoán họ sẽ gây bất ngờ vào tối nay. My dự đoán tỷ số trận đấu sẽ là 1-0 với chiến thắng cho Qatar”.