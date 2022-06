5 tháng đầu năm 2022: TKV sản xuất gần 19 triệu tấn than

Mới đây, sáng 02/6, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) Đặng Thanh Hải chủ trì Hội nghị giao ban điều hành SXKD tháng 6/2022 trực tuyến đầu cầu trụ sở Tập đoàn tại Hà Nội và Trung tâm điều hành sản xuất tại Quảng Ninh.

Theo báo cáo, trong tháng 5/2022 mặc dù thời tiết mưa nhiều, đặc biệt là trận mưa lớn ngày 10/5 tại Quảng Ninh đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất than. Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm cao của các đơn vị, đã thực hiện nghiêm kỷ luật điều hành của Tập đoàn TKV trong việc triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh nên các chỉ tiêu đều hoàn thành vượt kế hoạch.

Kết quả sản xuất kinh doanh tháng 5, than nguyên khai sản xuất 4 triệu tấn, than tiêu thụ đạt trên 4,81 triệu tấn; Sản xuất Alumin quy đổi 122.000 tấn; Tinh quặng đồng sản xuất 9.480 tấn; Sản xuất và tiêu thụ điện: 817 triệu kWh; Sản xuất thuốc nổ: 7.000 tấn, tiêu thụ thuốc nổ 10.000 tấn…

Luỹ kế 5 tháng 2022, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính đạt xấp xỉ 50% KH năm. Trong đó, than nguyên khai sản xuất đạt 18,74 triệu tấn, đạt 47,9% KH năm, tăng 9% so với cùng kỳ; Than tiêu thụ đạt 20,5 triệu tấn, đạt 47,7% KH năm, tăng 11% so với cùng kỳ. TKV cũng đã hoàn thành tốt việc cung cấp than cho các hộ điện theo đúng cam kết với khối lượng 15,28 triệu tấn..., Về khoáng sản, sản xuất alumin quy đổi 619,5 ngàn tấn, tăng 5% so với cùng kỳ; Đồng tấm sản xuất 12.630 tấn, tăng 137% so với cùng kỳ…, Các lĩnh vực sản xuất điện, hoá chất và vật liệu nổ công nghiệp đều hoàn thành trên 42% KH năm. Tổng doanh thu 5 tháng ước đạt 64.112 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước ước đạt 8.500 tỷ đồng. Tiền lương bình quân của người lao động toàn Tập đoàn TKV đạt 14,03 triệu đồng/người-tháng.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Giám đốc Tập đoàn TKV Đặng Thanh Hải đánh giá, tháng 5 là tháng diễn ra nhiều sự kiện có ý nghĩa quan trọng của Tập đoàn và cũng là tháng ghi nhận những nỗ lực của cán bộ, công nhân lao động trong toàn Tập đoàn, đã duy trì, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, khắc phục các khó khăn và sản xuất kinh doanh đạt kết quả tốt.